K-Pop bei den Vereinten Nationen - «Erlaubnis zum Tanzen» in der UNO-Vollversammlung

Die Band BTS im Sitzungssaal der UNO-Generalversammlung in New York.

Wo sonst Diplomatinnen ihre Reden herunterlesen, der frühere libysche Staatschef Muammar al-Ghadhafi die UNO-Charta zerriss oder Hugo Chávez dem damaligen US-Präsidenten unterstellte, der Teufel persönlich zu sein, standen am Montag sieben junge Koreaner. BTS, die momentan erfolgreichste Boyband der Welt, wurde von Südkorea eingeladen, auf die Nachhaltigkeitsziele der UNO aufmerksam zu machen. Über 1 Million Menschen schauten ihnen im Vorfeld der UNO-Generalversammlung dabei virtuell zu.

Als die «wahrscheinlich von Menschen auf der ganzen Welt am meisten geliebten Künstler» stellte der Präsident Südkoreas, Moon Jae-in, die Musiker vor, berichtet die «New York Times». Die «Sondergesandten des Präsidenten für zukünftige Generationen und Kultur» unterstrichen während ihrer Rede die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Ein besonderes Augenmerk legten die jungen Popstars auf den Klimawandel und die Situation von jungen Menschen in der Corona-Pandemie. Sie stellten klar: «Natürlich haben wir die Impfung erhalten.» Die Impfung sei ein Ticket gewesen, ihre Fans zu treffen und heute hier zu sein. Auch stellten BTS ihr zuvor auf dem Gelände der Vereinten Nationen in New York gedrehtes Video zur Hit-Single «Permission to Dance» vor. UNO-Generalsekretär António Guterres sprach laut DPA von einem «fantastischen Beitrag».