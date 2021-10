Indoor-Freizeitparadiese – Erlebnisfreude statt Regenfrust Schlechtwettertage gibt es in den Ferien oder an den Wochenenden immer mal wieder. Kein Problem – in diesen sechs Indoor-Freizeitanlagen wartet Spass für die ganze Familie. Markus Fässler

Trampolinpark Flip Lab, Rümlang ZH

Sport, Spass und Spiel in der Trampolinhalle Flip Lab. Foto: PD

Wahre Luftsprünge sind in der Trampolinhalle Flip Lab in Rümlang garantiert. Die 3000 Quadratmeter grosse Fläche ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. In der «Beginner Zone» etwa tasten sich Anfänger auf fehlerverzeihenden Trampolins langsam an die ungewohnte Bewegungsart heran. In der «Basketball Zone» kann man an den zwei unterschiedlich hohen Basketballkörben die eigenen Dunking-Skills verbessern und in der «High Performance Zone» geht es auf Spitzengeräten wie olympischen Trampolins hoch hinaus.

F liplab.ch

Eintritt: Ab 16 Fr. bei Onlinekauf (vor Ort 18 Fr.) für 30 Minuten