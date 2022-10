USA-Podcast «Alles klar, Amerika? – Erlebt Joe Biden eine böse Oktober-Überraschung? Kurz vor den US-Wahlen steigt die Spannung: Eine Oktober-Überraschung schwächt die Demokraten – und sie produzieren eine eigene. Bis nach Saudiarabien führen die Spuren, denen die jüngste Folge des USA-Podcasts «Alles klar, Amerika?» nachgeht. Fabian Fellmann Host Isabelle Jacobi Host Vivienne Kuster Produktion

Es ist der für Joe Biden schlechtestmögliche Zeitpunkt. Wenige Wochen vor den Wahlen in den USA haben die arabischen Ölförderländer beschlossen, den Ölpreis hinaufzuschrauben. Teureres Benzin führt in eine Niederlage der Präsidentenpartei bei den Zwischenwahlen vom 8. November – darauf deuten die Erfahrung und die aktuellen Umfragen hin. Hat Saudiarabien dem US-Präsidenten damit eine böse Oktober-Überraschung bereitet? Wie kann sich Joe Biden dagegen wehren? Und welche Rolle spielt in diesem internationalen Politkrimi Donald Trumps Schwiegersohn und Ex-Berater Jared Kushner?

Die Demokraten versuchen, sich zu wehren, indem sie eine eigene Oktober-Überraschung anrichten: Der Ausschuss zum Sturm auf das Capitol hat entschieden, Ex-Präsident Donald Trump formell zu einer Befragung vorzuladen. Können die Angriffe der Demokraten auf Trump bewirken, dass die Wählerinnen und Wähler am 8. November seine Kandidaten nicht unterstützen? Warum will der Ausschuss Trump erst jetzt einvernehmen? Ist er damit sogar zu weit gegangen? Darum geht es in der neusten Ausgabe von «Alles klar, Amerika?», dem USA-Podcast von Tamedia, mit «Bund»-Chefredaktorin Isabelle Jacobi, USA-Korrespondent Fabian Fellmann und Produzentin Vivienne Kuster.

