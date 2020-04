Eröffnung Landi Eulachtal – Erleichterung nach dem Ansturm Geschäftsleiter Roland Müller war vor der Landi-Eröffnung angespannt. Jetzt ist er froh, dass alles so gut gegangen ist. «Die Leute waren friedlich.» Rafael Rohner

Roland Müller, Geschäftsleiter der Landi Eulachtal, freut sich, dass am ersten Tag alles gesittet abgelaufen ist, trotz Grossandrang. Bild: Enzo Lopardo

Bei der Landi Eulachtal in Elsau gibt es viele Parkplätze. Doch am Montag kurz nach acht Uhr waren alle besetzt. Vor dem Eingang bildete sich eine lange Schlange. Geschäftsleiter Roland Müller hat mit seinem Team eine Woche lang intensiv auf diesen Moment hingearbeitet. Endlich darf die Landi wieder grosse Teile ihres Sortiments anbieten.

Am Abend zuvor war der Geschäftsleiter noch angespannt, «ich hatte ein Kribbeln im Bauch»: Wie werden sich die Kunden verhalten? Gibt es ein Gerangel vor dem Laden oder zwischen den Regalen? Funktioniert das neu entwickelte Sicherheitskonzept?

Keine leeren Regale

Am Morgen danach um 10.30 Uhr steht er gelassen vor der Landi, begrüsst Kunden, hat Zeit, um Auskunft zu geben. Der grösste Ansturm ist zu dieser Zeit bereits vorbei. Noch immer sind die Parkplätze zwar gut besetzt. Doch die Schlange vor dem Eingang hat sich aufgelöst. «Es ist richtig gesittet und gut abgelaufen», sagt Müller. «Die Leute waren friedlich und einfach nur froh, dass sie wieder einkaufen können.» Pflanzen und Gartenerde seien besonders beliebt gewesen.

Setzlinge und Erde waren am ersten Tag besonders beliebt. Bild: Enzo Lopardo

Regale sind trotz des Ansturms vor dem Mittag noch keine leer, denn die Landi hatte ihr Sortiment für den ersten Tag verdoppelt. Dreimal in der Woche wird nun Nachschub angeliefert. «Ich bin gespannt, ob wir in den nächsten Tagen den Umsatzeinbruch zumindest etwas wettmachen können», sagt Müller. Eine Prognose wagt er wenige Stunden nach der Eröffnung aber noch nicht.

Znüni für das Team

Anders als andere Geschäfte hatte die Landi nie ganz geschlossen. Tierfutter und Lebensmittel konnte sie immer verkaufen. Auch über einen Webshop stellte sie Waren bereit. Für das Personal bedeutete das Mehrarbeit, gleichzeitig brach der Umsatz ein. Um Sorgen des Personals zu begegnen, versicherte die Landi Eulachtal ihren Mitarbeitenden von Anfang an, dass es keine Entlassungen geben wird. Zudem spannte das Team zusammen. Das Personal aus dem Büro half im Laden mit. Ab und zu organisierte Roland Müller ein Abendessen oder einen Znüni für alle. «Der Zusammenhalt ist bei uns in letzter Zeit sicher gewachsen.»

Uschi und Markus Beusch mit ihrem Einkauf: «Wir erhalten ein Stück Freiheit zurück.» Bild: Enzo Lopardo

Zu den ersten Kunden zählen am Montag Uschi und Markus Beusch. Bio-Blumenkohl-Setzlinge, Pfingstrosen und ein Regenfass haben sie unter anderem im Einkaufswagen. Sie waren zuvor schon im Obi für einen ersten Einkauf. Eine Stunde vor Ladenöffnung standen sie dort an. «Der Garten ist uns sehr wichtig», sagt Markus Beusch. Jetzt wieder für diesen einkaufen zu können, sei für sie ein Stück Freiheit und Normalität. Was sie nicht verstehen, ist, wie man unfreundlich zum Ladenpersonal sein kann. «Wir bewundern ihre Arbeit sehr: Nach all dieser Zeit haben sie immer ein Lächeln übrig. Dafür sind wir dankbar.»

Stefania Larbognin freut sich, dass sie wieder Blumen einkaufen kann: «Das ist auch wichtig für das Sozialleben.» Bild: Enzo Lopardo

Atemschutzmasken tragen in der Landi Eulachtal nur Einzelne. Unbekümmert und fröhlich wirkt etwa Stefania Larbognin, die gerade Erde und Blumen eingekauft hat. «Ich hatte nie Angst», sagt sie. Wieder vermehrt einkaufen zu können, sei auch wichtig für das Sozialleben. Kaum gesagt, begrüsst sie lachend eine Bekannte und hält einen Schwatz.