Grösster Mordfall in Schweden – Ermittler nennen Mörder von Olof Palme Um die Ermordung des schwedischen Premierministers vor 34 Jahren rankten sich Dutzende Verschwörungstheorien. Heute gab die Staatsanwaltschaft bekannt, wer den Politiker ermordet haben soll.

Im Fall des vor 34 Jahren ermordeten schwedischen Premierministers Olof Palme wurde heute eine wegweisende Entscheidung bekannt gegeben. Foto: Keystone/EPA/Tobbe Gustavsson

Mehr als 34 Jahre nach dem bislang unaufgeklärten Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme haben die Ermittler nach eigenen Angaben den mutmasslichen Täter ausgemacht. Weil der Mann bereits vor Jahren gestorben sei, könne keine Anklage gegen ihn erhoben werden, gab der mit den Palme-Ermittlungen betraute Staatsanwalt Krister Petersson am Mittwoch bekannt.

Bei dem Mann handelt es sich um Stig Engström, der bereits früher als «Skandia-Mann» in den Ermittlungen auftauchte. Engström war der erste Zeuge am Tatort und erschoss sich im Jahr 2000 selbst. Nun werden die Ermittlungen im Mordfall schliesslich eingestellt. Der betraute Staatsanwalt Krister Petersson begründete diesen Entschluss am Mittwoch damit, dass der mutmassliche Täter gestorben sei.

Mord im Jahr 1986

Olof Palme war am Abend des 28. Februars 1986 um kurz vor Mitternacht auf dem Rückweg aus einem Stockholmer Kino auf offener Strasse von einem Mann von hinten erschossen worden. Kurz darauf wurde er im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Sozialdemokrat war zu dem Zeitpunkt seit knapp dreieinhalb Jahren wieder Ministerpräsident gewesen, nachdem er dieses Amt bereits von 1969 bis 1976 innegehabt hatte. Palmes Frau Lisbet, die mit ihm im Kino gewesen war, erlitt einen Streifschuss und überlebte die Tat leicht verletzt.

Bei den zunächst nur schleppend in Gang gekommenen und von Beginn an fehlerbehafteten Ermittlungen (wir berichteten) in dem Mordfall geriet zunächst ein 33-jähriger Mann unter Verdacht. Er kam nach kurzer Untersuchungshaft wieder frei.

Bewegung im jahrelangen Verfahren

Mitte Februar war überraschend Bewegung in den Fall gekommen: Staatsanwalt Petersson hatte in einer Kriminalsendung im schwedischen Fernsehen von neuen Spuren berichtet und verkündet, er glaube daran, noch vor dem Sommer aufzeigen zu können, was in der Tatnacht geschehen sei.

«Ich bin zuversichtlich, präsentieren zu können, was um den Mord herum passiert ist und wer dafür verantwortlich ist», hatte Petersson gesagt. Zugleich hatte er angekündigt, noch im ersten Halbjahr 2020 entweder Anklage erheben oder die Voruntersuchungen einstellen zu wollen.

Die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtete vor dem mit Spannung erwarteten Entschluss davon, dass die Palme-Ermittler die Mordwaffe gefunden hätten. Die schwedische Regierung sei bereits vorab über die Hintergründe der Bekanntgabe der Ermittler informiert worden, schrieb das Blatt unter Verweis auf informierte Kreise.

