Nur ein Punkt für Pfadi Winterthur – Erneut in extremis zum Unentschieden Pfadi Winterthur und der HSC Suhr Aarau trennen sich 23:23 unentschieden. Es ist das zweite Remis in extremis innert fünf Tagen für die Winterthurer. Gregory von Ballmoos

Machte gegen seine Ex-Kollegen ein gutes Spiel: Joel Bräm erzielte gegen den HSC Suhr Aarau vier Tore aus vier Versuchen. Heinz Diener

59 Minuten und 2 Sekunden sind gespielt in der Axa Arena. Pfadi liegt, wie vor fünf Tagen in St. Gallen, mit einem Tor im Rückstand. Wie in St. Gallen bleibt noch Zeit für einen letzten Angriff. Und wie in St. Gallen reichte die offizielle Spielzeit nicht, um das Spiel auszugleichen. Aber wie in St. Gallen gewinnen die Winterthurer nach Ablauf der 60 Minuten noch einen Punkt. Kevin Jud traf per Penalty zum 23:23. Es war nicht das einzige Déjà-vu an diesem Abend.