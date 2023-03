Erdstoss in der Westschweiz – Erneut leichtes Erdbeben im Kanton Jura «Leicht verspürt», steht auf der Legende der Schweizerkarte des Erdbebendiensts. Bereits letzte Woche bebte die Erde in derselben Region.

Das Erdbeben ereignete sich im äussersten Nordwesten der Schweiz nahe der Grenze zu Frankreich. Karte: seismo.ethz.ch

Zum dritten Mal innert einer Woche hat am Montagabend bei Pruntrut im Kanton Jura die Erde gebebt. Der Erdstoss habe eine Stärke von 3,0 auf der Richtersklala gehabt und sei möglicherweise spürbar gewesen, teilte der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mit.

Das Beben ereignete sich um 19.21 Uhr. Es dürfte «leicht verspürt» worden sein. Bei einem Beben dieser Stärke seien keine Schäden zu erwarten, schrieb der SED auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Mittwochnachmittag vergangener Woche war in der Region ein deutlich stärkeres Erdbeben mit einer Stärke von 4,3 auf der Richterskala registriert worden. Das Epizentrum lag laut SED ungefähr 13 Kilometer südwestlich von Pruntrut.

Jener Erdstoss war in weiten Teilen des Schweizer Mittellandes spürbar gewesen. Vom Kanton Freiburg bis nach Muothatal SZ in 146 Kilometern Entfernung gingen Meldungen beim SED ein. Gemäss der Nachrichtenagentur AFP war das Beben auch in der Region rund um die südostfranzösische Stadt Belfort spürbar.

Gleichentags hatte der Erdbebendienst am späteren Abend ein Beben der Stärke 2,4 gemessen. Meldungen über Schäden gingen in der vergangenen Woche bei der Kantonspolizei Jura keine ein.

SDA/oli

