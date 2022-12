Vier Jahre nach Relotius – Erneute Zweifel an «Spiegel»-Reportagen Das deutsche Magazin berichtet aus Griechenland vom Tod eines Flüchtlingsmädchens – dann tauchen Zweifel an der Geschichte auf. Über einen Fall voller Widersprüche, die Pressefreiheit und den allzu sorglosen Umgang mit ihr. Philipp Bovermann

Am Ende einer Geschichte, die Mitte Juli auf einer kleinen Insel im griechisch-türkischen Grenzfluss Evros begann, in einem für Journalisten unzugänglichen militärischen Sperrgebiet, steht ein Verdacht: Es gibt wieder Zweifel an einer Reportage in Deutschlands grösstem Nachrichtenmagazin. Hat es, vier Jahre nach Relotius, wieder ein Schwindel in den «Spiegel» geschafft?

Das Nachrichtenmagazin hatte kurz zuvor mehrere Reportagen vorläufig aus dem Netz genommen, in denen es um Maria ging, ein fünfjähriges, aus Syrien stammendes Flüchtlingsmädchen. Sie sei, war da zu lesen, zusammen mit ihren Eltern und einer Gruppe weiterer Asylsuchender auf der Insel festgesessen, weil weder griechische noch türkische Sicherheitskräfte sie ans jeweilige Ufer gelassen und stattdessen ihre Hilferufe ignoriert hätten, wochenlang. Bis Maria durch einen Skorpionstich gestorben sei. Solche Vorfälle seien «längst Alltag an Europas Aussengrenzen», stand in einem der Texte. Auch die Anwältinnen der Gruppe kommen zu Wort: «Die Todesfälle müssen aufhören. Und jemand muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.» So weit, so richtig. Oder?

Vorläufig ist es Giorgos Christides, der «Spiegel»-Reporter in Griechenland, der zur Rechenschaft gezogen wird. Eine redaktionsinterne Ombudsstelle prüft die von ihm in seiner Berichterstattung behaupteten Fakten – vor allem, ob es das Mädchen Maria überhaupt gibt. Allein die Tatsache, dass die Frage bis heute nicht geklärt werden konnte, lässt an der Berichterstattung und am Faktencheck der Redaktion zweifeln.

Selbst der griechische Minister für Migration und Asyl Notis Mitarakis hatte in einem Brief an «Spiegel»-Chefredaktor Steffen Klusmann Zweifel an der Existenz jener Maria geäussert. Und auf einer Liste, die vor dem angeblichen Tod des Mädchens beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht wurde, taucht ihr Name nicht auf. Der «Spiegel» selbst teilt mit: «Es geht vor allem um den Verdacht, dass die Flüchtlinge in ihrer Not den Tod eines Mädchens erfunden haben könnten. Einige ursprüngliche Berichte hatten die Schilderungen der Flüchtlinge, die bis heute am Tod des Mädchens festhalten, als Tatsache übernommen.»

Während die Prüfung beim Spiegel nun seit mehr als einer Woche andauert, erheben Journalisten und Aktivisten in Griechenland ihrerseits Vorwürfe: Zweifel seien haltlos. Die Kampagne reihe sich ein in Bemühungen der griechischen Regierung, die Arbeit von Flüchtlingshilfsorganisationen zu behindern und die Pressefreiheit auszuhöhlen.

Im Zentrum der Geschichten steht eine Gruppe von 38 Geflüchteten, die im Sommer auf der Evros-Insel festsassen, der Griechische Flüchtlingsrat und die Vereinigung Human Rights 360. Die beiden Organisationen setzen sich für die Rechte Asylsuchender ein. Sie standen auch mit den Geflüchteten in Kontakt und fungierten als ihr Sprachrohr gegenüber Behörden, während Journalisten – neben dem Spiegel-Reporter auch von Al Jazeera, Channel 4 und Le Monde – Sprachnachrichten, Videos und Bilder veröffentlichten, die ihnen die junge Syrerin Baida S. aus dem militärischen Sperrgebiet schickte. Die Rede ist darin von brütender Hitze, von Skorpionen und Schlangen, von der «Hölle auf Erden». Auch Christides hat seine Informationen über die angebliche Maria offenbar von der Organisation erhalten. Die Frage lautet nun: Hat er sie unhinterfragt übernommen, ohne die obligatorische Hinzuziehung weiterer Quellen?

Die Organisationen vertreten einige der Geflüchteten weiterhin. Auch die Eltern der angeblich gestorbenen Maria.

«Wenn wir sprechen, kommen nur weitere Belästigungen.»

Migrationsminister Mitarakis schreibt in seinem Brief an die «Spiegel»-Chefredaktion, die Eltern beteiligten sich nicht an Bemühungen, den Fall aufzuklären. «Sie behaupten nun, dass sie ihren Körper» – den ihrer Tochter – «nicht exhumiert haben wollen, um ihn in Würde zu bestatten, und dass sie nicht länger über die Angelegenheit sprechen wollen.» Der Griechische Flüchtlingsrat teilt allerdings mit, «dass im Namen und gemäss den Aussagen der Eltern der fünfjährigen Maria, die auf dieser Insel begraben wurde, bei den zuständigen Staatsanwaltschaften ein Antrag auf Exhumierung gestellt wurde».

Näheres liesse sich von der Anwältin der Familie, Evgenia Kouniaki, erfahren – die sich nach einem Gespräch aber nicht zitieren lassen will. Sie sei, schreibt sie in einer Nachricht, der Angriffe durch Vertreter der Regierung und Medien müde. «Wenn wir sprechen, kommen nur weitere Belästigungen.»

Kouniaki war selber bis Ende August bei der Organisation Human Rights 360 beschäftigt. Mitte September gab der Direktor der Organisation – Medienberichten zufolge auf Druck des Migrationsministers Mitarakis – eine Erklärung ab. Er widerrief den von Human Rights 360 zuvor geäusserten «irrtümlichen Glauben», dass die kleine Insel auf dem Evros zu Griechenland gehöre und sich die Asylsuchenden zum Zeitpunkt ihrer Notlage folglich in der humanitären Verantwortung Griechenlands befunden hätten. Eine entsprechende Feststellung ist Mitarakis auch im Brief an den «Spiegel» wichtig. Die Insel befinde sich «auf türkischem Gebiet», schreibt er, eine Rettungsaktion hätte schlimmstenfalls einen militärischen Zwischenfall auslösen können. Dem entgegen steht eine Erklärung des Verteidigungsministeriums, das auf eine parlamentarische Anfrage hin erklärte, die Grenze verlaufe durch die Insel hindurch.

Aktuell läuft Medienberichten zufolge eine behördliche Untersuchung wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und der «Bildung einer kriminellen Vereinigung» gegen Human Rights 360. Eine Bitte um ein Interview lehnt die Organisation ab. Es wäre gegenwärtig «nicht weise», Fragen zu etwaigem politischen Druck zu beantworten, unter dem solche Ermittlungen begonnen werden, schreibt eine Sprecherin. «Nichtsdestotrotz» schickt sie eine Reihe von Artikeln, die nachzeichnen, wie neue Gesetze die Arbeit humanitärer Organisationen behindern.

Wo war diese Abteilung im Fall Maria?

Neue Gesetze betreffen auch die Arbeit der wenigen verbleibenden Medien, die noch unabhängig von Geldern der Regierung oder reichen Geschäftsleuten sind. Vor allem Journalisten, die zum Thema Migration arbeiten, müssen nun etwa Anklagen wegen Menschenhandels und Spionage fürchten. 2021 kam heraus, dass Journalisten vom griechischen Geheimdienst überwacht wurden, auf dem Pressefreiheitindex lag Griechenland zuletzt auf Platz 108, dem letzten aller europäischen Länder. «Heute riskiert jeder Journalist, der über Flüchtlingsankünfte an den Ägäischen Inseln oder an der Evros-Landgrenze berichtet, verhaftet zu werden», schrieben zwei Reporterinnen kürzlich in der «New York Times». Auch dem Spiegel-Korrespondenten Giorgos Christides drohte das Ministerium für Migration und Asyl damit, «alle nötigen rechtlichen Schritte einzuleiten». Laut Auskunft des Ministeriums ist das bislang nicht geschehen.

Dass Reporter Giorgos Christides und sein Co-Autor Maximilian Popp, der stellvertretende Leiter des Ressorts Ausland, bei ihrer Berichterstattung die nötige journalistische Sorgfalt vermissen liessen, sich womöglich nicht an belegbare Fakten hielten, ist nicht nur journalistisch fragwürdig. Es schadet auch der guten Sache.

Wenn man dazu beim Spiegel nach der Arbeit der Dokumentation fragt, sendet eine Sprecherin lediglich diese Richtlinien. «Gerade der ‹Spiegel›, dessen Aufgabe es ist, auf Fehlverhalten von Politikern, Unternehmen und anderen Institutionen hinzuweisen und es aufzudecken, muss strenge Massstäbe an sich selbst anlegen», steht auf Seite 63 von 74 der «Spiegel-Standards», die sich die Redaktion nach der Relotius-Affäre auferlegt hat. Wo war diese Abteilung im Fall Maria?

Der Autor Christides jedenfalls arbeitete bei der Recherche mit den Aktivisten zusammen. Er machte auf Twitter nie einen Hehl daraus. Wenn an dieser Geschichte irgendetwas unumstösslich klar ist, dann wohl die Lehre, dass Journalisten einer guten Sache, wenn sie sich ihr zu unkritisch verschreiben, eher schaden als nutzen.

Wie ernsthaft die Behörden im militärischen Sperrgebiet nun nach dem Grab des Mädchens suchen werden, sei fraglich, sagen Unterstützer der Flüchtlinge. Schon im Sommer schien die Polizei Schwierigkeiten zu haben, sich auf der kleinen Flussinsel zurechtzufinden. Sie behauptete zeitweise, die dort festsitzenden Menschen nicht finden zu können. So jedenfalls steht es im Spiegel. Der will im Laufe des Dezembers die Ergebnisse der hausinternen Ermittlungen vorstellen.



