Erneuter Raketenstart – Nordkorea schickt den Feinden eine «klare Botschaft» Als Reaktion auf die Militärübungen Südkoreas und der USA feuerte Nordkorea zwei Kurstreckenraketen ab. Damit dürften sich die militärischen Spannungen weiter verschärfen.

1 / 2 Droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region: Nordkoreas Machthaber Kim an der Militärparade zum Navy Day (27. August 2023). AFP

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Sie seien in Richtung des Ostmeers, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, gestartet worden, meldete Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Das Militär ist demnach noch dabei, die Art der Raketen näher zu bestimmen.

Nordkorea bestätigte den Raketenstart am Donnerstag. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA feuerte das Militär die Raketen bei «taktischen Atomübungen» ab. Das Manöver ziele darauf ab, «den Feinden eine klare Botschaft zu schicken», hiess es in einer von KCNA verbreiteten Erklärung des Militärs.

Der Raketenstart fiel mit gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas zusammen. Laut Yonhap war an den Militärübungen «Ulchi Freedom Shield» am Mittwoch mindestens ein strategischer B-1B-Bomber der USA beteiligt, der über die koreanische Halbinsel flog. Am Dienstag hatten die USA, Südkorea und Japan eine gemeinsame Marine-Raketenabwehrübung abgehalten.

Kim droht mit militärischer Eskalation

Washington, Seoul und Tokio haben ihre Verteidigungszusammenarbeit in den vergangenen Monaten als Reaktion auf die zunehmenden Raketentests Pjöngjangs verstärkt. In der vergangenen Woche hatte Nordkorea zum zweiten Mal versucht, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken, war damit jedoch erneut gescheitert.

Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt weiter verschärft. Nordkoreas Machthaber Kim droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region und hatte angekündigt, das eigene Atomwaffenarsenal «exponentiell» auszubauen. Washington und Seoul warnen deshalb bereits seit Monaten, dass Nordkorea in näherer Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste solche Test seit 2017.

Seit dem Ende des Koreakrieges (1950-53) herrscht auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstand. Technisch gesehen befinden sich Süd- und Nordkorea noch immer im Kriegszustand. Während die USA Südkorea unterstützen, ist China Nordkoreas wichtigster Verbündeter.

AFP/dw

Fehler gefunden?Jetzt melden.