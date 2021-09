Baselbieter Pharmafirma – Erneuter Verdacht auf Marktmanipulation bei Santhera Unbekannte versuchen offenbar, den Aktienkurs weiter nach unten zu treiben. Santhera steht kurz vor der Aufnahme von frischem Kapital. Isabel Strassheim

Spekulation kurz vor der geplanten Kapitalerhöhung: Santhera sucht frische Mittel. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In den letzten Tagen ist es an der Börse erneut zu einem Verdacht auf Manipulation des Aktienkurses der Baselbieter Pharmafirma Santhera gekommen: Eine Verkaufsorder mit auffällig hoher Aktienzahl ist nach Marktschluss ohne Preisgrenze aufgegeben worden.

Sie wurde am Folgetag erst kurz vor Börseneröffnung zurückgenommen. Belege hierfür liegen der Redaktion vor. Ähnliche Versuche, Panik am Markt auszulösen, gab es schon zuvor. Welche Marktteilnehmer dahinterstecken könnten, ist unklar.

Die Firma aus Pratteln selbst äussert sich zu den Vorgängen nicht. Santhera will frisches Kapital am Markt aufnehmen und plant dafür bis zum 22. September neue Aktien zu platzieren. Je tiefer der Börsenkurs sinkt, desto attraktiver wird dies für neue Investoren.

Und um die Verdünnung der bisherigen Aktionäre in Grenzen zu halten, könnte die Firma Varianten zu einer traditionellen Aktienplatzierung in Betracht ziehen, so zum Beispiel die Aktien in Etappen ausgeben, um auf die gewünschte Endsumme zu kommen.

Börsenaufsicht darf sich nicht äussern

Santhera braucht frisches Kapital für ihr neuartiges Steroid Vamorolone. Sie plant, Vamorolone für den Einsatz bei der Erbkrankheit DMD selbst zu vermarkten, was angesichts der überschaubaren Zahl von Behandlungszentren und des fokussierten Krankheitsbereichs machbar scheint. Aber das Unternehmen braucht dafür das Vertrauen der Investoren.

Zu einer allfälligen Untersuchung einer möglichen Kursmanipulation bei Santhera darf sich die Börsenaufsicht nicht äussern, wie Sprecher Jürg Schneider sagt. Die SIX Exchange Regulation überwacht generell die Kursbildung und den Handel. Bei Auffälligkeiten leitet sie Abklärungen und Untersuchungen ein. Liegen Reglementsverstösse vor, werde ein Sanktionsverfahren eingeleitet, so der Sprecher.

Generell gehen die Untersuchungsergebnisse an die Finanzmarktaufsicht, wenn es um mutmassliche Gesetzesverstösse geht. Zusätzlich kann die Börse auch die Staatsanwaltschaft einschalten.

