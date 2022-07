Abo Geldblog: Säule 3a im Studium? Wie man Junge frühzeitig zum Alterssparen motiviert

Wer schon in jungen Jahren Beträge in die Säule 3a einzahlt und dieses Geld in Vorsorgefonds investiert, kann viel Geld sparen. Allerdings muss man dafür erwerbstätig sein.