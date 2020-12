Porträt von Romain Grosjean – Erst dachte er ans Sterben, dann kämpfte er für seine Kinder Der Genfer sass im brennenden Cockpit und glitt in den Tod. Doch Romain Grosjean entkam ihm. Es ist der grösste Sieg seiner wilden Formel-1-Karriere. René Hauri

Raus aus der Feuerhölle: Romain Grosjean klettert über die Leitplanke, Formel-1-Arzt Ian Roberts hilft ihm. Screenshot/Twitter

Die Fotoapparate rattern, die Kameras laufen. Ein Mann mit blauen Jeans und olivgrünem Shirt humpelt durchs Fahrerlager, der linke Fuss in einem medizinischen Sonderschuh, die Finger dick eingebunden. Eine Umarmung mit einer Teammitarbeiterin hier, innige Momente mit seinen ersten Helfern dort.

Romain Grosjean ist zurück auf der Rennstrecke von Bahrain. Vergangenen Sonntag hätte er hier fast sein Leben gelassen. Doch er entkam diesem gewaltigen Feuerball, der aus dem Wrack seines Wagens schoss, schleppte sich nach ewig langen 27 Sekunden über die Leitplanke, in die sich sein Auto gebohrt hatte. Und die ganze Motorsportwelt fragte sich: Wie, ja wie nur hat der 34-Jährige das überlebt? Wie kann einer mit über 220 km/h in eine Streckenbegrenzung knallen, die das Auto entzweireisst und die Benzinleitungen durchtrennt, was eine Feuerexplosion zur Folge hat, und dann selber aus dem Cockpit kriechen?

Natürlich halten die Rennwagen extrem viel aus, tragen die Piloten Schutzkleidung. Und doch hatten die Bilder etwas von einer Auferstehung. Wie der Mann über die Leitplanke stieg, lodernde meterhohe Flammen hinter sich, von mystischem Rauch umgeben: Es war heldenhaft! In der Boxengasse applaudierte das gesamte Fahrerfeld. Grosjean, der Gefeierte.

Grosjean, der Bruchpilot

Es musste schon um Leben und Tod gehen, dass es so weit kam. Der Mann, der in Genf als Sohn eines Schweizers und einer Französin geboren wurde, noch heute dort lebt und vor allem deshalb unter französischer Flagge fährt, weil er früh bei Renault unterkam, hatte es selten leicht in der Formel 1. Ein Bruchpilot, das war er vor allem.

Als er vor zwei Jahren in Spanien mit seinem Haas in der ersten Runde wieder einmal von der Strecke rutschte und bei der ungestümen Rückkehr die Autos von Pierre Gasly und Nico Hülkenberg mitriss, tobte der Deutsche: «Kollege Grosjean sollte über einen Wechsel der Sportart nachdenken.» Die BBC rechnete genüsslich vor, dass Grosjean 13 Prozent seiner Rennen wegen Kollisionen und Drehern nicht beendet hatte.

Und in Bahrain nun hätte ihn ein Fahrfehler fast das Leben gekostet: Grosjean zog ziemlich unvermittelt nach rechts, wo er den Vorderreifen von Daniil Kwjats Alpha Tauri touchierte und dann Richtung Leitplanke schoss.

Von seiner Karriere bleiben dieses Bilder: wie er in die Kiesbetten rutscht, Gegner abschiesst und wundersam aus einem Feuerball klettert.

Der Frankoschweizer hatte zwar auch seine Glanzmomente in der Formel 1. 2013 etwa, als er es in 6 von 19 Rennen für Lotus aufs Podest schaffte, Siebter wurde in der WM, die grossen Teams um ihn buhlten. Doch beim Rückblick auf seine Karriere bleiben diese Bilder: wie er in die Kiesbetten rutscht, Gegner abschiesst, mit Kevin Magnussen, seinem Teamkollegen beim US-Rennstall Haas, auf der Piste aneinandergerät – und nun also noch, wie er wundersam aus einem Feuerball klettert.

Günther Steiner, Teamchef von Haas, verzweifelte manchmal fast an seinen Fahrern, an Grosjean, dem Bruchpiloten, und an Magnussen, dem dänischen Haudrauf. Gegenüber dieser Zeitung sagte er im Vorjahr: «Romain ist wie unser Auto. Er hat Höhen und Tiefen. An einem guten Wochenende ist er einer der Besten, an einem schlechten einer der Schlechtesten.»

Ein stetiges Auf und Ab, das war Grosjeans Formel-1-Abenteuer, das 2009 mit einem Gastspiel bei Renault begann, 2012 bei Lotus und 2016 bei Haas seine Fortsetzung fand und nun bald enden dürfte. 2021 nehmen Mick Schumacher und Nikita Masepin Platz in den Cockpits von Haas.

Er steckte im Auto fest

Am Sonntag fehlt Grosjean in Bahrain, beim Saisonfinal in Abu Dhabi möchte er aber noch einmal ans Lenkrad. «Ich muss zurück ins Auto, um meine Geschichte in der Formel 1 anders zu beenden», sagt er. Es geht auch darum, das Geschehene zu verarbeiten, diesen Überlebenskampf, den er im Auto ausfocht.

Am Freitag schildert er, wie er sich erst nicht befreien konnte, feststeckte, dachte, er warte auf Hilfe – bis er die Flammen sah. Dann kamen die Gedanken an den Tod, «mein Körper fing an, sich zu entspannen. Ich war im Reinen mit mir selbst und dachte, ich würde sterben.»

Dann schossen ihm die Bilder seiner zwei Söhne und der kleinen Tochter durch den Kopf, Grosjean versuchte es noch ein letztes Mal – und gelangte durch eine kleine Öffnung nach oben. Der linke Fuss, der eingeklemmt war, schlüpfte aus dem Schuh. Deshalb die Verbrennungen, deshalb der Sonderschuh, auf dem er diese Woche durch das Fahrerlager von Bahrain humpelte.

Dass er das überhaupt tun kann, hat etwas Sagenhaftes. Bei all den Niederlagen in seiner Karriere: Den härtesten Kampf hat Romain Grosjean gewonnen. Er hat den Tod besiegt.