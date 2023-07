Leichtathletik-Meisterschaften – Erst der Schreckmoment führt zur Spitzenleistung Drei Wochen vor der WM weht in Bellinzona ein Hauch von Weltklasse. Die Kambundji-Schwestern kommen in Form, Simon Ehammer fliegt, und der Mann mit dem Spitz-Namen triumphiert. Monica Schneider

Im Vorlauf gestrauchelt, im Final geglänzt: Hürdensprinterin Ditaji Kambundji strahlt im Comunale. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Für die einen war es die Hauptprobe, für die anderen die letzte Chance, sich das Ticket für die WM noch zu lösen, die am 19. August in Budapest beginnt. Und auch wenn an den Meisterschaften in Bellinzona nicht alle das Ziel erreichten – auch im wörtlichen Sinn –, täuschte ein Eindruck im Comunale kaum: Die Schweizer Leichtathletik steht vor einer spannenden Zukunft.

Die Genesenen

Sie standen letztes Jahr im WM-Final, gewannen danach EM-Medaillen in München, und jetzt sind sie zurück von ihren Verletzungen: Mujinga Kambundji und Annik Kälin, die Siebenkämpferin. Als Sprint-Rekordhalterin Kambundji (10,89 Sekunden) am Samstag in 11,05 gestoppt wurde, sagte sie, mindestens so wichtig wie die Zeit sei ihr der Zustand des Fusses. Kambundji laboriert das ganze Jahr an einer hartnäckigen Entzündung der Plantarfaszie im linken Fuss, nun überstand sie drei Läufe in dreieinhalb Stunden. Das wird auch die Anforderung an der WM sein. Auf die Frage, was jetzt noch fehle, sagte sie: «Ein paar Trainings und am Freitag das Citius-Meeting in Bern.»

Sie nähert sich langsam ihrer WM-Form, und Bern wird erst ihr vierter Wettkampf der Saison sein. Doch die Erfahrung ist einer der Trümpfe der 31-Jährigen. «Ich habe gewusst, dass ich es irgendwo noch in mir habe, ich habe aber nicht gewusst, ob ich es auf die Bahn bringe.» Es gelang ihr. Ganz ähnlich Kälin. Die Mehrkämpferin hat einen Ermüdungsbruch hinter sich – und liess sich davon nichts mehr anmerken. Mit 6,64 Metern sprang sie bis auf wenige Zentimeter an ihre Weitsprung-Bestleistung heran, in 13,47 blieb sie nur drei Zehntel über ihrem Hürden-Bestwert.



Die Welteroberer

Es hat absoluten Seltenheitswert, in einem Rennen gleich zwei Schweizer Weltklasseathleten zu erleben. Über 110 Meter Hürden war das so, Mehrkämpfer Simon Ehammer forderte Rekordhalter Jason Joseph – am Ende lag der eine am Boden und versteckte der andere seinen Ärger im T-Shirt. Ehammer war – auf Bestleistungskurs – an der letzten Hürde hängen geblieben und gestürzt, Joseph wurde in 13,16 gestoppt. Jüngst in Madrid egalisierte er seinen Rekord (13,10) – «jetzt habe ich einfach nicht gemacht, was ich hätte machen sollen», sagte er. Im ersten Moment hatte er von der 12er-Zeit gesprochen, die er schon seit Wochen im Hinterkopf habe. Auf die Frage, ob ihn dies blockiere, schüttelte er den Kopf.

In ganz anderer Stimmung war nur Minuten später Ditaji Kambundji, die in 12,72 nur ein Zehntel über dem Schweizer Rekord von Lisa Urech blieb. «Der ist schon das Ziel in dieser Saison», sagte sie, mit diesem Vorsatz könne man aber nicht in ein Rennen starten. Der Schreckmoment im Vorlauf, als sie schon an der zweiten Hürde touchierte, war schnell vergessen. Ein sauberer Final das Resultat. Und auch Ehammer hatte noch sein Erfolgserlebnis: Nachdem er sich letzte Woche für den Weitsprung an der WM entschieden hatte, gewann er diesen mit 8,03 Metern – bei vier Fehlversuchen. «Wichtig ist mir die Lockerheit, und die ist da. Wieder. Nach Götzis habe ich sie in Paris und Oslo an den Diamond-League-Meetings wieder gefunden. Und mindestens zwei der ungültigen Sprünge waren zwischen 8,20 und 8,40 Metern.»



Die schnellen Zürcher

Sie haben ihm beim europäischen Verband in den sozialen Medien den Spitz-Namen «Babyface Killer» verpasst. Weil der 22-jährige Lionel Spitz aus Adliswil mit seinem Bubengesicht und seiner gross wirkenden Brille seine Ambitionen nicht verschweigt und über 400 Meter Rekord um Rekord läuft. Am Sonntag wieder. In 45,25 Sekunden verbesserte er sich um zwei Hundertstel und distanzierte EM-Silber-Gewinner Ricky Petrucciani um mehr als 1,3 Sekunden. Und das über Mittag. «Dann schlafe ich sonst noch», sagte er und lachte. Er sei ein Abendmensch, «hätte das Rennen um fünf stattgefunden … Ich habe die 44er-Zeit in den Beinen.» Natürlich, der Killer. Der nationale Rekord liegt bei 44,99. Seinen Übernamen übrigens findet er gut: «Ist doch besser, als wenn er Gentleman wäre.»

«Um diese Zeit schlafe ich sonst noch»: 400-Meter-Sieger Lionel Spitz. Foto: Davide Agosta (Keystone)

Spitz war nur einer der Zürcher, die im Comunale glänzten. Am Samstag sicherte sich Jonas Raess in einem eindrücklichen 5000-Meter-Rennen endgültig den WM-Platz, seinen ersten. Fast im Alleingang kam er in 13:44,00 ins Ziel. Da war Tom Elmer über 1500 Meter der Glücklichere. Der Glarner, eingezürchert im LCZ, profitierte vom selbstlosen Steeple-Läufer Michel Curti, der ihm auf dem ersten Kilometer das Tempo machte und dann ausstieg. Elmer bedankte sich mit einer schnellen letzten Runde. In 3:36,34 bewies er sich, «dass es in einem sehr guten international besetzten Rennen noch einen Schritt vorwärtsgehen könnte». Am Freitag tritt der drittschnellste Schweizer hinter Pierre Délèze und Markus Hacksteiner beim Citius-Meeting in Bern an. Dann startet auch sein Trainingskollege George Mills, der eine 3:31er-Zeit laufen kann.

Der Aussteiger

Er ist Europarekordhalter im Halbmarathon, hat eine herausragende 10’000-Meter-Bestzeit (27:10 Minuten), und er hat am Samstag die Saison abgebrochen: Julien Wanders ist kaum noch der Schatten seiner einstigen Grösse. Physisch und psychisch im Tief, entschied sich der Genfer zur Rückkehr zum ehemaligen Trainer Marco Jäger. Dieser versucht sich nun im Aufbau eines ausgelaugten Athleten. Über 5000 Meter machte er Jonas Raess kurz die Pace – um wenig später auszusteigen. Es war sein Wunsch, an dieser Meisterschaft zu starten. Jetzt hat ihm der Trainer eine sechswöchige Pause verschrieben. Nichtstun. Erholung.



Die Jongleurin

Es gibt wenig und viel zu sagen zum 800-Meter-Rennen der Frauen. Die Schweiz ist in komfortabler Lage und verfügt mit Audrey Werro, Lore Hoffmann und Rachel Pellaud derzeit über drei hervorragende Läuferinnen – mit Werro als Jongleurin. Die 19-Jährige kann abwarten, ob die anderen die Initiative ergreifen, wenn nicht, läuft sie den anderen davon. Einfach so. Uneinholbar. In 2:01,70 gewann sie den Titel – mit viel Reserve.

Auf alles gefasst und für jede Pace bereit: Audrey Werro, das 19-jährige Supertalent über 800 Meter, läuft den Konkurrentinnen davon. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Der Pechvogel

Valentin Imsand ist sehr hart gelandet. Ende Mai war der 18-jährige Walliser Stabspringer der Überflieger. In Sitten übersprang er 5,61 Meter – nie zuvor war dies einem so jungen Schweizer gelungen. Der nationale Rekord liegt nur 10 Zentimeter höher, gesprungen von Felix Böhni 1983 (!) und Dominik Alberto 2021. Dieser gewann nun den Titel (5,35 m), Imsand aber produzierte schon zum zweiten Mal seit seinem Gewaltssprung drei Nuller.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

