Fotovoltaik in Winterthur – Erst ein Bruchteil der Solarpower von Winterthurs Dächern wird genutzt Eine neue Auswertung zeigt: Das Sonnenenergie-Potenzial auf Winterthurs Dächern liegt noch weitgehend brach. Die Unterschiede sind je nach Gebäudetyp markant. Till Hirsekorn Madeleine Schoder Fotos

Anders als hier haben die allermeisten Mehrfamilienhäuser noch keine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Foto: Enzo Lopardo

Die gute Nachricht zuerst: Keine Grossstadt der Schweiz nutzt ihre Dächer für die Produktion von Solarstrom bislang besser als Winterthur. Platz eins! Die ernüchternde Nachricht: Auch wenn das Thema seit Jahren öffentlich diskutiert wird und auf der politischen Agenda steht, wird das Solarpotenzial auch in Winterthur noch kaum genutzt – lediglich zu 6 bis 6,5 Prozent. Ähnlich wie in Basel-Stadt und deutlich besser als etwa in Zürich oder Genf mit 3 und 2 Prozent.