Streit wegen Pauschalsteuern – Erst ein ehemaliger Bundesrichter stoppte Ueli Maurer Der Finanzminister wollte Michel Huissoud, Direktor der Finanzkontrolle, mit einem Disziplinarverfahren belegen. Doch dann intervenierte Alt-Bundesrichter Claude Rouiller. Philippe Reichen aus Lausanne

Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die beiden Männer sind in den letzten zwei Jahren heftig aneinandergeraten. Über das Rencontre zwischen Michel Huissoud, dem seit Donnerstag pensionierten Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), und Bundesrat Ueli Maurer berichtete diese Zeitung letzte Woche. Nun liegen neue Dokumente vor, die zeigen, was hinter den Kulissen wirklich passiert ist. Gemäss den Papieren wies der ehemalige Bundesrichter Claude Rouiller Bundesrat Ueli Maurer nach dessen Drohgebärden gegen Huissoud in die Schranken.