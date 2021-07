Corona-Auswirkungen auf ÖV – Erst Ende 2024 sollen wieder gleich viele Leute im Zürcher ÖV fahren Der ZVV hat gerechnet. Für die Jahre 2022/23 braucht er 870 Millionen Franken von der öffentlichen Hand, um seine Kosten zu decken. Deutlich mehr als bisher. Patrice Siegrist

Corona reisst ein grosses Loch in die Kasse des öffentlichen Verkehrs: Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat 177 Millionen Franken mehr als geplant. Foto: Urs Jaudas

Die Corona-Folgen werden den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) noch lange beschäftigen, wie er am Freitag mitteilt. Zwar rechnet der Verbund damit, dass die Fahrgastzahlen wieder relativ zügig auf 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus steigen werden, doch eine Normalisierung erwartet der ZVV erst gegen Ende 2024.

Das reisst ein grosses Loch in die Kasse des öffentlichen Verkehrs. Deshalb beantragt der Regierungsrat beim Kantonsrat einen Rahmenkredit von 870 Millionen Franken für die Fahrplanjahre 2022/23. Das sind 177 Millionen Franken mehr als noch vor zwei Jahren geplant. Der Kostendeckungsgrad des öffentlichen Verkehrs sinkt damit deutlich.

Keine Tariferhöhung

Trotz Mindereinnahmen verzichtet der ZVV aber auf eine Tariferhöhung. Dies auch um die Erholung von der Pandemie nicht zu gefährden. Die Preise wurden letztmals im Dezember 2016 angepasst. Für die Passagiere bedeuten die Mindereinnahmen, dass Angebotsausbauten vorerst zurückgestellt werden. «Primär sollen jene Ausbauten umgesetzt werden, die im Zusammenhang mit der Fertigstellung von Infrastrukturen stehen», heisst es in der Mitteilung. So wird zum Beispiel voraussichtlich Ende 2022 die Limmattalbahn zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen Spreitanbach AG in Betrieb genommen.

Diese Woche hat die Stadt Zürich zudem beschlossen, in Zukunft auch auf ÖV-Spuren Tempo 30 verordnen zu wollen. Das wird Mehrkosten verursachen. Doch wer soll die bezahlen? Der ZVV? Auch dazu nimmt die Zürcher Regierung Stellung.

Sie bleibt bei ihrem Standpunkt: Grundsätzlich ist die Zürcher Kantonsregierung der Überzeugung, dass, wenn möglich, bei ÖV-Strecken auf Tempo 30 verzichtet werden solle. Es sei nicht zielführend, den Konflikt zwischen Lärmschutzpolitik, Verkehrs- und Klimapolitik allein mit finanziellen Mitteln, etwa für zusätzliches Rollmaterial, zu lösen. Es brauche stattdessen eine gesamthafte Betrachtung und qualitative Massnahmen im Einzelfall, damit die Attraktivität des ÖV aufrechterhalten bleibt.

Was das konkret heisst, schreibt die Regierung nicht.

