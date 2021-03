Unihockey: Playoff-Halbfinal – Erst Fehlstart, dann Pause für Red Ants Im ersten Halbfinal-Spiel bei den Jets wurden die Red Ants im Startdrittel überfahren und verloren 4:9. Die zweite Begegnung wurde wegen eines Corona-Falls im Umfeld der Winterthurerinnen abgesagt. Damian Keller

Rychenbergs Sina Krausz (links) versucht, die Jets-Stürmerin Leonie Wieland zu stoppen. Foto. Claudio Schwarz (unihockey-fotos.ch)

Die stärkste Offensive der Liga gegen die Verteidigung, die im Viertelfinal gegen Piranha Chur fast nichts zuliess – was sich als spannende Ausgangslage präsentiert hatte, war im ersten Spiel des Playoff-Halbfinals nach rund einer Viertelstunde nur noch Makulatur. Die Jets nutzten die vielen Freiheiten, die ihnen die Winterthurerinnen gewährten, schonungslos aus.

Nach einem Eigentor der Gäste schossen Isabelle Gerig, Julia Suter und Leonie Wieland die Zürcher Unterländerinnen bis zur 17. Minute 4:0 in Front, Suter gelang noch vor der Sirene gar der fünfte Treffer. Und als im zweiten Drittel die Red Ants ebenfalls am Spiel teilzunehmen begannen, hatten die Jets immer die richtige Antwort auf Lager. Auf das 5:2 reagierte Rahel Rieder 33 Sekunden später mit einem Treffer und auch nach dem dritten Tor der Winterthurerinnen dauerte es nur 38 Sekunden, ehe Natalie Martinakova das 7:3 bewerkstelligte. Nach weiteren erfolgreichen Abschlüssen durch Nina Metzger (31.) und Mirjam Hintermann (34.) ging es mit einem sehr deutlichen 9:3 in den Schlussabschnitt.