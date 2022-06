Super-Athlet Devon Allen – Erst jagt er den Hürden-Weltrekord, dann wird er Footballprofi Devon Allen ist derart schnell, dass er einen Millionenvertrag in der NFL erhält – obwohl er in der Leichtathletik noch Grosses vorhat. Monica Schneider

Erfolgstag in New York: Devon Allen (rechts) setzt sich auf den letzten Metern gegen Grant Holloway durch. Foto: Mike Stobe (Getty Images)

Der Vater hat immer gewusst, dass sein wieselflinker Sohn ein talentierter Footballer ist. Und dieser hat sich nun im April tatsächlich seinen Traum erfüllt und in der National Football League den ersten Vertrag unterschrieben. Devon Allen ist 27 Jahre alt, ab Ende Juli Wide Receiver der Philadelphia Eagles, aber momentan noch auf einer ganz anderen Mission: Der US-Amerikaner verpasste am Wochenende in New York den Weltrekord über 110 m Hürden um nur ein Haar und sagte danach: «Ich dachte eigentlich, ich könnte ihn brechen. Jetzt muss ich halt auf ein weiteres Rennen warten.»

Es scheint in der Leichtathletik gerade die Zeit der vielseitig Begabten zu sein. Der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer fliegt den Weitsprung-Spezialisten um die Ohren, und der amerikanische Weitsprung-Spezialist JuVaughn Harrison, vergangene Woche Sieger am Diamond-League-Meeting in Rom, ist auch ein Olympiafinalist im Hochsprung. Und jetzt also Allen. Wobei sich «jetzt» bei ihm nur auf den Zeitpunkt bezieht, in dem er in beiden Sportarten auf allerhöchstem Niveau angelangt ist. Und die eine an der anderen vorbeijonglieren muss.

Allen hat seit 2016 nicht mehr Football gespielt, gehörte zuvor am College aber drei Jahre den Oregon Ducks an. Das erste Jahr war ein erfolgreiches, in den beiden nächsten kämpfte er mit Knieverletzungen und liess es dann sein. Im April wollte er es nun aber wissen und stellte sich an Oregons Pro Day den Talentspähern. Die NFL-Teams schicken dann ihre Scouts an die Schulen – und Allen fiel mit seiner Schnelligkeit nicht nur jenem der Eagles auf. In 4,35 Sekunden soll er die 40 Yards gesprintet sein, das entspricht fast der halben Länge des Football-Feldes. Die Zeit: herausragend.

Der Rookie-Vertrag mit den Eagles, der ihm verteilt über drei Jahre 2,5 Millionen US-Dollar einbringen wird, war dann schnell unterschrieben. Aber bis Ende Juli, wie sich später herausstellen sollte, auch die letzte Aktion in Sachen Football. Denn Allen teilte seinem neuen Arbeitgeber mit, dass er noch an den US-Meisterschaften und an der WM der Leichtathleten teilnehmen werde. Die spezielle Situation erklärte er ebenso knapp wie ambitiös: «Ich wollte ihnen am Pro Day zeigen, dass ich das ernst nehme, mich dann aber auf die WM vorbereite, dort gewinne, Weltrekord laufe und dann ins Camp der Eagles einrücke.»



Das tönte grossmäulig, war es aber mitnichten. Denn in 12,84 Sekunden schrammte Allen schon jetzt nur vier Hundertstel an besagtem Weltrekord vorbei. Seit Herbst 2012 hält den Landsmann Aries Merritt, der zuvor schon Olympiasieger geworden war. Allen sprintete zur drittschnellsten Zeit je hinter Merritt und Grant Holloway (12,81), der am Sonntag auf der Bahn neben ihm grosse Augen machte. In 13,06 wurde dieser nur Zweiter und weiss nun, dass es an den Trials für die WM sogar eng werden könnte. Als Olympiasilbergewinner ist er derzeit nur die Nummer 3 der USA.

Allens Zeit ist überragend, der Weg zu ihr aber mindestens so interessant. Denn eigentlich hätte Allen ab Juni das Training der Eagles bestreiten sollen – meldete sich aber ab. Er war positiv auf Corona getestet worden, und die Team-Aktivitäten beschränkten sich danach aufs Virtuelle. Der Athlet war eine gute Woche zur Pause gezwungen – die Erholung war also der Schlüssel. Gegenüber NBC sagte er: «Technisch war alles vorhanden, ich hatte vor Corona sechs Wochen nichts anderes trainiert. Ich brauchte nur frische Beine.»

Usain Bolt lief auf der gleichen Bahn Weltrekord

Die hatte er. Und eine schnelle Bahn. Auf ihr hatte Usain Bolt 2008 schon seinen ersten Weltrekord über 100 m erzielt. Und Allen fand noch eine weitere Erklärung für den Exploit im bereits reiferen Alter: «Wenn man sich anschaut, wie die allerbesten Zeiten entstanden sind, dann sieht man, dass Merritt viele Male 12,90 lief, bevor es Klick machte und er Weltrekord lief. Bei Holloway ebenso, x-mal 13,0, bevor die 12,81 kam. Du musst beständig sein, dann kommt der Durchbruch.»

Lange musste er nicht auf sein nächstes Rennen warten. Allen, der Olympiafünfte von Rio und Vierte von Tokio, tritt am Donnerstag an den Bislett Games in Oslo an. Seine Rechnung ist einfach: «Vier Hundertstel insgesamt sind vier Tausendstel pro Hürde – das ist wenig.» Die Football-Saison ist derzeit weit, weit weg.



