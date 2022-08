Marlen Reusser im Zeitfahren – Erst Stille, dann Verwunderung, dann EM-Gold Die Bernerin wird in München zum zweiten Mal in Folge Zeitfahren-Europameisterin. Dabei waren die Vorzeichen für diesen Coup alles andere als gut. Herbie Egli

Und wieder ist es an der EM Gold im Zeitfahren: Marlen Reusser. Foto: Christof Stache (AFP)

Es war, als hätte sie nie Probleme gehabt. Als wäre sie nie verletzt gewesen. Stattdessen war an diesem Mittwoch in München eine Marlen Reusser zu sehen wie zu ihren besten Zeiten. Die Titelverteidigerin startete explosiv ins EM-Zeitfahren und überholte bereits kurz vor der Zwischenzeit bei 15,3 km die 1:30 Minuten vor ihr gestartete Lisa Brennauer. Reusser drückte weiter in die Pedale und musste im Ziel nach 24 km nur noch auf Ellen van Dijk warten, die letzte gestartete Fahrerin. Und als die niederländische Weltmeisterin sechs Sekunden zu langsam ins Ziel gekommen war und Reusser Gold gewonnen hatte, da zeigte die Bernerin – nicht die geringste Reaktion.

Ihr Funk war ausgefallen.

Das führte zur bizarren Szenerie, dass sich die alte, neue Europameisterin knapp zwei Minuten mit ratloser Miene im Zielraum bewegte, von ihrem Triumph gar nichts wusste. Das sollte sich ändern, doch Reussers Verwunderung blieb. «Ich bin erstaunt, dass es zu Gold gereicht hat», erklärte sie im TV-Interview, «ein Funk hat nicht funktioniert, und ich kannte meine Zwischenzeit nicht. Als ich Brennauer eingeholt hatte, dachte ich: So schlecht kann es nicht sein. Es war mental aber sicher das schwierigste Rennen.» Und dann vergass Reusser auch nicht, ihrem neuen Team SD Worx sowie dem Schweizer Verband zu danken, die für sie ein neues Zeitfahrvelo konzipiert hatten. Ganz fertig wurde es erst am letzten Wochenende.

Vor eineinhalb Monaten war ein Triumph noch undenkbar

Dabei hatte die 30-Jährige vor dem Zeitfahren selbst nicht gewusst, wo sie stand. Vor rund eineinhalb Monaten hatte sie bei einem Sturz in der Tour de France eine Gehirnerschütterung erlitten. Nur zwei Tage nach einem Solo-Sieg auf der 4. Etappe. Nach ihrem verletzungsbedingten Ausstieg war vorerst nicht an Radfahren zu denken gewesen. Reusser ermüdete rasch, und wenn sie sich anstrengte, litt sie an Kopfweh. Trainieren konnte sie nur auf einer Rolle in einem abgedunkelten Raum. Das EM-Zeitfahren war damals noch weit weg. Ein Triumph in München noch viel weiter.

Die steile Karriere von Reusser hat mit diesem jüngsten Coup ein weiteres Highlight erhalten. Ihre erste Radlizenz löste sie erst vor fünf Jahren, seit 2019 fährt sie bei den Profis. In dieser kurzen Zeit wurde sie bereits zweifache Europameisterin im Zeitfahren, gewann Olympia-Silber im Zeitfahren 2020 sowie WM-Silber im gleichen Jahr und 2021.

Eine beachtliche Leistung im EM-Zeitfahren zeigte auch die zweite gestartete Schweizerin Elena Hartmann. Die 32-jährige Bündnerin fuhr auf den 9. Rang. Hartmann, eigentlich Triathletin, setzt seit diesem Jahr vermehrt auf den Strassen-Radsport. Ende Juni wurde sie in Abwesenheit von Reusser Schweizer Meisterin im Zeitfahren.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.