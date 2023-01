Studentenmorde in Idaho – Erst studierte er Kriminologie, dann wurde er zum Vierfachmörder In einer amerikanischen Kleinstadt werden vier junge Menschen in ihrer WG im Schlaf erstochen. Nun wurde der mutmassliche Täter geschnappt – er ist Kriminologie-Doktorand. Lisa Füllemann

Wird beschuldigt, vier junge Menschen getötet zu haben: Der 28-jährige Kriminologiestudent Bryan Kohberger bei der Auslieferungsanhörung im Gericht von Monroe County, Pennsylvania. Foto: Matt Rourke (Keystone)

Der Vierfachmord erschütterte nicht nur das 25’000-Seelen-Städtchen Moscow im US-Bundesstaat Idaho, sondern die ganze Welt. Am 13. November werden drei Studentinnen und ein Student in ihrem Haus nahe der Idaho-Universität tot aufgefunden. Laut Autopsiebefunden wurden sie vermutlich im Schlaf erstochen, einige wiesen Abwehrverletzungen auf. Bei den Opfern handelt es sich um die 21-jährigen Kaylee Goncalves und Madison Mogen sowie die 20-jährige Xana Kernodle und ihr gleichaltriger Freund Ethan Chapin.

Derweil bleiben ihre zwei Mitbewohnerinnen unversehrt – sie schlafen unbemerkt im Erdgeschoss, während sich im zweiten und dritten Stock des Hauses die Morde ereignen. Nach Angaben der Polizei laden sie am nächsten Tag – unwissend, was in der Nacht Schreckliches geschehen war – Freunde ein. Erst diese bemerken eine bewusstlose Person und informieren die Behörden.

Lange Zeit tappt die Polizei im Dunkeln – oder lässt die Öffentlichkeit zumindest in dem Glauben. Die Ermittler halten sich bedeckt, veröffentlichen wenige Wochen nach dem Mord lediglich den Hinweis, dass in der Mordnacht in der Nähe des Tatorts ein weisser Hyundai Elantra gesichtet wurde. Doch weil keine Verdächtigen festgenommen werden, wächst die Frustration in der ländlichen Universitätsstadt. Aus Angst vor einem Mörder auf freiem Fuss verlassen etliche Studenten und Studentinnen den Campus noch vor den Thanksgiving-Ferien. Viele nehmen nur noch online an Uni-Kursen teil. Jene, die sich zurück getrauen, verbarrikadieren sich in ihren Wohnungen.

Kohberger war ein Einzelgänger und Aussenseiter

Doch dann erfolgt vor wenigen Tagen der langersehnte Durchbruch im Fall, der ganz Moscow aufatmen lässt. Am Freitag verkündet James Fry, der Polizeichef von Moscow, an einer Pressekonferenz, dass man den mutmasslichen Täter fast sieben Wochen nach den Morden in seinem Elternhaus in Pennsylvania festgenommen habe. Ermittler hätten unter anderem am Tatort seine DNA gefunden – nun erhöbe man gegen ihn Anklage wegen vierfachen Mordes ersten Grades, sagte der sichtlich emotionale Polizeichef mit zittriger Stimme.

Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich um den 28-jährigen Bryan Kohberger – einen Studenten, der ausgerechnet einen Doktortitel in Strafrecht und Kriminologie an der Washington-State-Universität anstrebt. Die Universität in Pullman, Washington, ist nur 15 Autominuten von Moscow entfernt. Kohberger hatte Berichten zufolge schon lange ein Faible für Psychologie. Unter anderem hatte er Berichten zufolge an einer Studie mitgearbeitet, die untersuchte, wie Emotionen und psychologische Eigenschaften die Entscheidungsfindung bei der Begehung eines Verbrechens beeinflussen.

In diesem Haus unweit des Campus der Idaho-Universität wurden drei Studentinnen und ein Student ermordet (3. Januar 2023). Foto: David Ryder (Getty Images)

Nach Bekanntgabe von Kohbergers Verhaftung meldeten sich auch ehemalige Freunde, Mitstudenten und Nachbarn mit Informationen über den mutmasslichen Täter – und zeichneten einstimmig das Bild eines ruhigen Einzelgängers und Aussenseiters. Als Teenager habe Kohberger eine drastische Veränderung durchgemacht. Einst stark übergewichtig, sei er nach den Sommerferien plötzlich abgemagert in die Schule zurückgekehrt. Gemäss mehreren Quellen hat Kohberger in der Highschool mit einer Heroinsucht gekämpft.

Nach dem Vierfachmord war er im Unterricht plötzlich fröhlich

«Er war den Leuten irgendwie unheimlich, weil er starrte und nicht viel redete», sagt auch eine Kommilitonin Kohbergers zur «New York Post». Doch wenn er gesprochen habe, habe er sehr intelligent gewirkt. «Er wollte aber auch, dass jeder wusste, wie klug er war.» Kohberger habe ständig erschöpft gewirkt, berichtet ein anderer Mitstudent. Nach den Studentenmorden in Moscow habe sich sein Verhalten jedoch schlagartig geändert – er sei im Unterricht plötzlich fröhlicher und gesprächiger als sonst gewesen.

Ein weiterer Mitstudent will sich an den Moment erinnern, als im Unterricht ausgiebig über den Vierfachmord gesprochen wurde. Kohberger sei still gewesen und mit unbeweglicher Miene dagesessen. «Ich glaube nicht, dass er irgendeine Reaktion zeigte.»

Zu Kohbergers möglichem Tatmotiv hat die Polizei bewusst noch nichts verraten, um seine Verurteilung nicht zu gefährden. Auch inwiefern und ob Kohberger eine Verbindung zu den vier Opfern hatte, ist weiterhin unklar. Ein schlagender Beweis der Polizei dürfte neben dem DNA-Fund am Tatort sein, dass Kohberger einen weissen Hyundai Elantra fährt.

Kohberger plädiert auf nicht schuldig

Wie die Indiana State Police am Dienstag sagte, wurde Kohberger am 15. Dezember zweimal von der Polizei angehalten, als er mit seinem Vater für die Feiertage nach Pennsylvania fuhr. Zum Zeitpunkt der Kontrollen sei Kohberger jedoch noch nicht für das Verbrechen in Idaho verdächtigt worden. So sei der 28-Jährige angehalten worden, weil er mit dem Elantra zu dicht auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren sei.

Am Dienstag erschien Kohberger in Handschellen gefesselt und in einem roten Gefangenenoverall gekleidet in Monroe County, Pennsylvania, vor Gericht. Auch seine Eltern und seine Schwester waren bei der Auslieferungsanhörung vor Ort. Wie sie zuvor in einem Statement verlauten liessen, stünden sie trotz der Anschuldigungen hinter ihm. Kohberger suchte während der Anhörung immer wieder die Blicke seiner Familie, formte mit den Lippen lautlos ein «Ich liebe euch».

Während Kohberger vor Gericht auf nicht schuldig plädierte, stimmte er seiner Auslieferung nach Idaho zu. Sobald dies in den nächsten Tagen geschieht, wird die eidesstattliche Erklärung für die Anklage entsiegelt, welche die Beweise gegen Kohberger enthält und sein mögliches Motiv für die Morde liefert. Danach wird er sich vor Gericht stellen müssen – und auch den Eltern der Opfer. «Ich möchte, dass er es leid ist, uns zu sehen», sagte der trauernde Vater von Kaylee Goncalves am Montag zu NBC News. «Er soll wissen, dass diese Leute nicht lockerlassen werden. Es ist ein Kampf des Willens, und wir werden sehen, wer gewinnt.»

Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.