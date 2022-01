Podcast «Dialogplatz» – «Erst wenn man die Neugier verliert, wird man alt»

Wann und wo Sie den «Dialogplatz» hören können Infos einblenden

Der Podcast «Dialogplatz» erscheint alle zwei Wochen jeweils am Mittwoch auf der Website des «Landboten» und bei allen bekannten Streamingdiensten. Auf dem Smartphone hören Sie den «Dialogplatz» am besten über eine speziell auf Podcasts ausgerichtete Gratis-App. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Wenn Sie ein iPhone besitzen, sollte die App Apple Podcasts vorinstalliert sein – oder Sie können Sie über den App-Store herunterladen. Suchen Sie in der App nach «Dialogplatz», klicken Sie auf das Icon und dann auf «Abonnieren». Auf Android und anderen Smartphones findet man «Dialogplatz» über die kostenlose App «Google Podcasts». Zudem ist der «Dialogplatz» auch über den Streamingdienst Spotify verfügbar. Der Vorteil eines solchen kostenlosen Abonnements in einer dieser Apps: Die neusten Folgen werden automatisch zu Ihrer persönlichen Sammlung hinzugefügt. Zudem werden die aktuellen Episoden bereits heruntergeladen, sodass Sie sie sofort abspielen können. Wahlweise erhalten Sie auch eine Benachrichtigung.