Einkaufsbox in Oberohringen – Erste Avec-Box aus Holz kommt Im Seuzacher Ortsteil Oberohringen soll versuchsweise ein Containershop von Valora aufgestellt werden. Die Avec-Box kommt ohne Personal aus und hat länger geöffnet. Dagmar Appelt

Die Avec-Box soll eingangs des Industriegebietes Asp in Oberohringen auf dem Lindenplatz (hinter der Baumgruppe) hinkommen. Foto: Enzo Lopardo

Oberohringen liegt an der Grenze zu Winterthur und hat rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine Einkaufsmöglichkeit gibt es nicht. Das Einkaufszentrum Rosenberg ist zwar nicht weit entfernt. Doch für kleinere Einkäufe sei das Parkieren in der Tiefgarage eher umständlich, sagt Marco Tigani, stellvertretender Verwaltungsleiter von Seuzach.

Jetzt will die Gemeinde zusammen mit der Valora-Gruppe in Oberohringen eine Avec-Box aufstellen. Dabei handelt es sich um einen Testbetrieb für ein halbes Jahr, wie Tigani sagt. Der kassenlose Convenience-Shop, der über die normalen Ladenöffnungszeiten hinaus zugänglich ist, bietet 1000 Artikel des täglichen Bedarfs an. Geplant ist der Versuch ab Spätherbst.