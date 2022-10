Ehemaliges Hotel in Bassersdorf – Erste Geflüchtete aus der Ukraine beziehen den Löwen Für die Einrichtung des ehemaligen Hotels Löwen in Bassersdorf sind viele Sachspenden zusammengekommen. Ab dieser Woche leben Ukrainerinnen und Ukrainer dort. Thomas Mathis

Anastasiia und Yurii richteten am Dienstag auch ihr neues Zuhause im ehemaligen Hotel Löwen ein. Foto: Raisa Durandi

Es kommt endlich wieder Leben ins ehemalige Hotel Löwen in Bassersdorf. Gut einen Monat nachdem bekannt wurde, dass der Besitzer den ganzen Gasthof Geflüchteten überlässt, ziehen die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer in die hergerichteten Räumlichkeiten ein – darunter Anastasiia und Yurii. Das Ehepaar war vor wenigen Wochen in die Schweiz geflüchtet und war am Dienstagmorgen damit beschäftigt, Vorhänge in der Liegenschaft aufzuhängen. In ihrer Lieblingsfarbe grün, freut sich die Ukrainerin, die etwas Deutsch sprechen kann.