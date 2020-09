Ökologieprojekt Gipfelstürmer – Erste Ideen für das Rickenbach der Zukunft Am Mittwoch trafen sich in Sulz 40 Rickenbacherinnen und Rickenbacher und diskutierten engagiert, wie die Gemeinde nachhaltiger werden kann. Jonas Gabrieli

Wie wird das Rickenbach der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Mittwochabend 40 Einwohnerinnen und Einwohner. Foto: Madeleine Schoder

70 neonfarbene Zettel mit Ideen für ein nachhaltigeres Rickenbach hängen am Ende an der Wand. Soeben hat der Verein Gipfelstürmer-Programm seine allererste Veranstaltung im Schulhaus Hofacker in Sulz nach zwei Stunden beendet.