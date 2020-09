Ausbau der Strecke Bern-Zürich – Erste Testfahrten durch neuen SBB-Eppenbergtunnel Die SBB hat die ersten Testfahrten durch den 3,1 Kilometer langen Tunnel erfolgreich durchgeführt. Das Bauwerk erhöht die Kapazität auf der Ost-West-Achse, der Hauptschlagader des Schweizer Bahnnetzes.

«Erfolgreiche Erstfahrt durch den Eppenbergtunnel», melden die SBB. Der Tunnel auf der Strecke Olten-Aarau geht am 13. Dezember in Betrieb. Foto: SBB

Die ersten Testfahrten durch den neuen Eppenbergtunnel auf der SBB-Strecke Olten-Aarau sind am Freitag erfolgreich verlaufen. Der 3,1 Kilometer lange Tunnel wird nach einer Bauzeit von fünf Jahren mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Betrieb genommen.

Kurz nach Mittag fuhr der erste Zug durch den Tunnel, wie die SBB mitteilten. Im Einsatz stand ein 300 Meter langer Personenzug. Die Erstfahrt wurde gemäss SBB-Angaben aus Sicherheitsgründen auf 40 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Anschliessend fuhr der Zug bei der Rückfahrt nach Aarau auf dem Nachbargleis durch den Eppenbergtunnel. Bei den folgenden Fahrten wurde die Geschwindigkeit sukzessive erhöht.

Die maximal erreichte Geschwindigkeit betrug 160 Kilometer pro Stunde. Am kommenden Wochenende werden weitere Fahrten durchgeführt, bevor der Tunnel erneut gereinigt wird, wie die SBB weiter mitteilten.

Der zweispurige Eppenbergtunnel ist das Herzstück des Vierspurausbaus der SBB-Strecke Olten-Aarau. Der Ausbau von zwei auf vier Spuren erhöht die Kapazität auf der Ost-West-Achse, der Hauptschlagader des Schweizer Bahnnetzes.

Auf der Strecke wurden auch neue Gleise verlegt, unter anderem ein 2,5 Kilometer langes Gleis zwischen Dulliken und Däniken. Durch den Eppenbergtunnel werden unter anderem die IC-Züge Bern-Zürich rollen. Die Gesamtkosten für den Vierspurausbau Olten-Aarau betragen 855 Millionen Franken.

SDA