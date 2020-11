Corona in Winterthur – Erste Winterthurer Apotheke bietet Corona-Schnelltests an Die Bachtel-Apotheke führt heute Dienstagabend nach Ladenschluss erstmals Covid-19-Schnelltests durch. Eine weitere Winterthurer Apotheke befindet sich ebenfalls in den Startlöchern. Thomas Münzel

Das Testresultat erhält man bei einem Covid-19-Schnelltest nach 15 Minuten. Der Test kostet 57.50 Franken. Die Kosten können nach Angaben der Bachtel-Apotheke von der Krankenkasse zurückerstattet werden. Foto: Patrick Gutenberg

Eigentlich ist Winterthur etwas spät dran. Denn der Bundesrat hat der Durchführung von Corona-Schnelltests in Apotheken bereits Ende Oktober grünes Licht gegeben. Doch damals zeigte sich: Die Ankündigung kam für die meisten Apothekerinnen und Apotheker in Winterthur viel zu kurzfristig. Sie fühlten sich vom Bund überrumpelt. Denn die Mitarbeitenden, die bisher keine Nasen- und Rachenabstriche durchgeführt hatten, mussten zuerst noch geschult werden. Offen blieben beispielsweise auch noch Fragen zum Schutzkonzept und zur Logistik.

Gemeinsames Schnelltest-Projekt scheiterte

Als treibende Kraft unter den Apothekerinnen und Apothekern in der Stadt erwies sich bald einmal Elisabeth Anderegg, Inhaberin der Bachtel-Apotheke in Veltheim. Sie gehörte auch zu den Ersten, die die spezifische Weiterbildung für Nasen- und Rachenabstriche mit Zertifikat abgeschlossen hatten. «Eigentlich wollte ich ursprünglich mit weiteren Winterthurer Apotheken ein gemeinsames Schnelltestprojekt auf die Beine stellen», sagt Anderegg. «Doch da die anderen Apotheken sich aus verschiedensten Gründen derzeit nicht oder noch nicht in der Lage sehen zu starten, habe ich mich angesichts der Dringlichkeit des Anliegens dazu entschlossen, schon mal voranzugehen und die Tests anzubieten.»

Erste Schnelltest ab Dienstagabend

Und so bietet die Bachtel-Apotheke ab heute Dienstagabend – kurz nach 19 Uhr – als erste Apotheke in der Stadt Corona-Schnelltests an. Ob es überhaupt noch freie Plätze hat, ist auf der Buchungsplattform auf der Website der Apotheke ersichtlich. Denn eine Onlineanmeldung ist Pflicht. «Die Schnelltests führen wir nicht zu den Geschäftsöffnungszeiten durch, sondern erst danach, um die Ansteckungsgefahr für die Kunden möglichst tief zu halten», sagt Anderegg.

«Der Test ist für Personen geeignet, welche Corona-Symptome zeigen, aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören.» Elisabeth Anderegg, Bachtel-Apotheke

Weitere Testmöglichkeiten gibt es am Donnerstagabend, am späten Samstagnachmittag und sogar am Sonntag ab 11 Uhr. Und für wen sind diese Corona-Schnelltests gedacht? «Der Test ist für Personen geeignet, welche Corona-Symptome zeigen, aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören», sagt Anderegg.

Weitere Apotheke bald startklar

Längst nicht jede Apotheke in Winterthur erfüllt die Voraussetzungen, um Schnelltests anbieten zu können. Manchmal scheitert es allein schon daran, dass die Apotheken über keinen separaten Raum verfügen, in dem sie die Corona-Tests durchführen können. Zu jenen, die alle Auflagen erfüllen, gehört die Top-Pharm-Apotheke in Wülflingen. Claudia Fäh, Leiterin der Apotheke, befindet sich in Sachen Corona-Schnelltests bereits in den Startlöchern. «Wir haben vor, am Donnerstag zu starten, sofern bis dann alles vorbereitet ist.» Auch sie bietet die Tests nach Ladenschluss an. «Jeweils von Montag bis Samstag», sagt Fäh. Alle anderen Details will sie so bald wie möglich auf der Website ihrer Apotheke aufschalten.