Contact-Tracer im Hosensack – Erster Eindruck der Schweizer Corona-App Früher als erwartet ist die Contact-Tracing-App im Google Store aufgetaucht. Wir haben sie installiert und gestartet. Das Fazit. Rafael Zeier

Aufgeräumt und sachlich: So sieht die Schweizer Corona-App aus. Foto: Rafael Zeier

Eigentlich hätte es ein geschlossener Vorabtest werden sollen. So etwas ist in der App-Entwicklung gang und gäbe. Schliesslich möchte man als Entwickler keine fehlerhaften Apps ausliefern. Das geschieht in der Regel fernab der Öffentlichkeit.