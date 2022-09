U21 schlägt Kosova – Erster Sieg für die U21 des FCW «Das Zwei» des FC Winterthurs gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison. Es schlägt den FC Kosova 1:0. Gregory von Ballmoos

Laurin Vögele ist der einzige Torschütze am Samstagnachmittag gegen den FC Kosova. Foto: Urs Kindhauser

Im achten Spiel hat es endlich geklappt. Die U21 des FC Winterthurs gewann zum ersten Mal in dieser Saison. Dank eines Tores bereits in der 19. Spielminute durch Laurin Vögele bezwangen die Winterthurer den FC Kosova 1:0. «Wir haben uns nach sieben guten Spielen endlich einmal mit drei Punkten belohnt», sagte Trainer Murat Ural. Er setzte wie zuletzt auch schon auf ein junges Team. Mehrere Spieler mit Jahrgang 2003 oder gar 2004 standen in der Startaufstellung.

Das 1:0 war das Notizwürdige der ersten Halbzeit. Ganz im Gegenteil zum zweiten Umgang. Dort wurde es mitunter hitzig. Bereits in der 49. musste Arianit Ajeti vom FC Kosova mit Gelb-rot vom Platz. Nur knapp eine Viertelstunde später folgte ihm der Winterthurer Sandro Schudel. Auch er sah zweimal Gelb, wobei die erste Karte doch eher streng gepfiffen war. Es war jedoch nicht entscheidend. Weil das Team von Ural bis in die 98. (!) Minute solidarisch verteidigte und einen sehr guten Torhüter hatte.

Goalie Armin Abaz gab nach überstandener Muskelverletzung sein Comeback. Mehrmals entschärfte Abaz Abschlüsse des Gegners «mirakulös», wie es Ural nannte. Damit er war mitentscheidend für den ersten Winterthurer Sieg in dieser Saison. Ural war vor allem mit der Mentalität seines Teams zufrieden, spielerisch trat die U21 – beispielsweise gegen Linth 04 – auch schon besser auf. Gegen Kosova seien jedoch andere Tugenden gefragt gewesen und diese habe sein Team geliefert.

Mit diesem Sieg verschafft sich die U21 etwas Luft, bevor sie nächste Woche ins Ländle reist. Gegen den zweitletzten Eschen/Mauren soll der zweite Sieg folgen, damit könnte sich der FCW im hinteren Mittelfeld festsetzen.

FC Winterthur U21 – FC Kosova 1:0 (1:0) Infos einblenden Schützenwiese.- Tor: 19. Vögele 1:0 FCW U21: Abaz; Kissling, Hasani, Schudel, Zinna; Sacipi, Nay; Holenstein; Duong, Vögele (81. Sabotic), Morf (48. Barletta). Verwarnungen: 59. Schudel, 75. Kissling, 84. Barletta. Gelb-rot: 65. Schudel.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

