Erster Spielfilm über den Ukraine-Krieg – Putins Kino-Propaganda droht ein Flop zu werden Ein vom russischen Staat finanzierter Spielfilm bringt vermeintliche Gräueltaten der Ukrainer auf die Leinwand. Das Publikum reagiert zurückhaltend.

Kein Blockbuster: Der vom russischen Staat geförderte Film «Der Zeuge» hat sein Publikum noch nicht gefunden. Foto: Keystone

Der verstorbene Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin galt nicht als Kulturliebhaber. Auf den ersten russischen Propaganda-Spielfilm über den Ukraine-Krieg hat er dennoch Einfluss genommen, wenn auch unbewusst. Eigentlich hätte der Film «Der Musiker» heissen sollen. Der Aufstand der manchmal «Musiker» genannten Wagner-Söldner führte aber zu einer Änderung: So kam der Film am 17. August unter dem Namen «Der Zeuge» in die russischen Kinos.

Das Leinwanddrama ist angelehnt an Roman Polanskis «Der Pianist». Hauptfigur ist der jüdische Geiger Daniel Cohen, der unmittelbar vor Kriegsbeginn aus Belgien in die Ukraine reist. Der Künstler wird Zeuge vermeintlicher Gräueltaten ukrainischer Nationalisten und will nach der Rettung durch die Russen der Welt die unbequeme Wahrheit über den Krieg erzählen.

Der Film bedient dabei alle Propaganda-Narrative des Kreml. Der russische Überfall wird als präventive Aktion dargestellt, ukrainische Soldaten teilweise als Neonazis, die ihre eigenen Landsleute töten. Ein Bub fragt: «Ist Ukraine nicht Russland?» Und die Ukrainer werden für das Massaker von Butscha und die Zerstörung der Hafenstadt Mariupol verantwortlich gemacht.

«Der Zeuge» ist der erste staatlich geförderte Propaganda-Spielfilm über Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Mindestens zwei weitere sind in Planung, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Einer davon zielt anscheinend auch auf den indischen Markt ab. Die Handlung dreht sich um russische Soldaten, die versuchen, eine Gruppe indischer Studenten zu retten, die während der russischen «speziellen Militäroperation» in einer ukrainischen Stadt von «Nationalisten» eingeschlossen sind.

Vier Leute bei der Premiere in Minsk

Doch wie reagieren Kritiker und Publikum auf den bereits im Kino laufenden «Zeugen»? Die staatlichen Medien haben den rund 2 Millionen Franken teuren Film nachdrücklich empfohlen. Ganz anders ist der Tenor in den unabhängigen Medien. Dort ist laut der «Jüdischen Allgemeinen» von einer «grottenschlechten ‹Pianist›-Kopie» die Rede. Auch Parallelen zur Nazi-Produktion «Jud Süss» wurden gezogen.

Und die Zuschauer? An seinem ersten Wochenende brachte «Der Zeuge» laut AP 6,7 Millionen Rubel in die Kassen – umgerechnet etwa 61’000 Franken. Trotz einer grossen Werbekampagne haben den landesweit gezeigten Film in den ersten vier Tagen nicht einmal 20’000 Menschen gesehen. Noch schlechter sehen die Zahlen in Belarus aus. Laut oppositionellen Medien schauten sich in Minsk lediglich vier Leute die Premiere an. In mehreren Kinos wurde der Film bereits aus dem Programm genommen.

Die Propaganda des Kreml scheint also nicht zu verfangen. Es scheint, dass die Menschen in Russland und Belarus zumindest im Kinosaal all den düsteren Nachrichten rund um den Krieg entkommen wollen.

