Coronakrise in Winterthur – Erster Todesfall wegen Coronavirus am Kantonsspital Nun verzeichnet auch das Kantonsspital in Winterthur ein erstes Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Das bestätigte soeben ein Sprecher des KSW. Thomas Münzel UPDATE FOLGT

Das Kantonsspital Winterthur bestätigt, dass am Mittwoch ein Corona-Patient verstorben ist. Madeleine Schoder

Wie der «Landbote» aus gut unterrichteten Quellen erfahren hat, ist am Mittwoch ein hochbetagter Mann im Kantonsspital Winterthur an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Er soll Vorerkrankungen aufgewiesen haben. Es ist der erste Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 am KSW.

Die Medienstelle des Spitals bestätigt nun auf Anfrage, dass eine Person an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben ist. Weitere Angaben dazu wurden jedoch nicht gemacht.

Update folgt.

57 Todesfälle im Kanton Zürich

Die Zürcher Gesundheitsdirektion meldete am Mittwoch insgesamt fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Im Kanton Zürich wurden bis heute total 57 Todesfälle verzeichnet, wobei der Altersdurchschnitt der Verstorbenen mit 85 Jahren angegeben wurde.

Im Kanton sind aktuell insgesamt 2807 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand von Mittwoch, 8. April). Im ganzen Kanton befanden sich 170 Menschen in Spitalbehandlung – 56 davon werden künstlich beatmet.

In den letzten Tagen nahm die Zahl der Corona-Patienten in den Zürcher Spitälern insgesamt ab. Urs Jaudas

Insgesamt weniger Patienten in Spitalpflege

Schon am Dienstag vermeldete die Gesundheitsdirektion, dass die Zahl der Personen, die sich in Spitalbehandlung befinden, abgenommen hatte. Noch am Montag waren es 198, am Dienstag nur noch 181, am Mittwoch dann 170. Immer noch leicht steigend ist aber die Anzahl der Infizierten im Kanton. Am Dienstag meldete der Kanton Zürich 2719 nachgewiesene Fälle des Corona-Virus, am Mittwoch waren es dann 2807.