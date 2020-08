Fertig mit Homeoffice – Erstes Co-Working in Aadorf eröffnet Seit Freitag kann in der Work Lounge Aadorf flexibel gearbeitet werden. Nicole Döbeli

Mit grünen Trennwänden und genügend Abstand hält die neue Work Lounge in Aadorf die Sicherheitsempfehlungen ein.

Wer kein Büro hat oder derzeit nicht hindarf, zu Hause aber auch nicht arbeiten möchte, für den oder die kommt Co-Working besonders gelegen. In Aadorf eröffnete am Freitag das erste Lokal dieser Art: die Work Lounge. Drei Aadorfer und Aadorferinnen um Roland von Bülow lancierten die Idee und fanden schnell weitere Interessierte. Eine Umfrage in der Gemeinde bestätigte zudem eine grosse Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen.