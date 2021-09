Überraschende Ernennung – Erstmals Frau zur Regierungschefin in Tunesien ernannt Die 63-jährige Universitätsdozentin ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Ihre Befugnisse hat der Präsident allerdings eingeschränkt, nachdem er seine Macht ausbaute.

Die 63-jährige Universitätsdozentin Najla Bouden ist zur Ministerpräsidentin von Tunesien ernannt worden. Sie ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Video: AFP

In Tunesien ist mit Najla Bouden erstmals eine Frau zur Ministerpräsidentin ernannt worden. Zwei Monate nach der Entmachtung der bisherigen Regierung beauftragte Präsident Kais Saied Bouden, «so schnell wie möglich» eine Regierung zu bilden, wie Saieds Büro am Mittwoch mitteilte. Saied telefonierte am Mittwoch zudem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die eine Rückkehr zur «parlamentarischen Demokratie» anmahnte.

Die 63-jährige Universitätsdozentin Bouden ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Ihre Befugnisse als künftige Regierungschefin sind deutlich eingeschränkt, seitdem Saied vor einer Woche seine eigenen Machtbefugnisse ausgeweitet hat.

In einem vom Präsidialamt veröffentlichten Video empfing Saied Bouden in seinem Büro und wies sie an, ein neues Kabinett zu bilden und «in den nächsten Stunden oder Tagen» zu präsentieren. Zentrale Aufgabe der künftigen Regierung sei es, «der Korruption und dem Chaos, das sich in vielen staatlichen Einrichtungen ausgebreitet hat, ein Ende zu setzen».

Der Staatschef bezeichnete die Nominierung Boudens als «Ehre für Tunesien und Anerkennung für die tunesischen Frauen». Obwohl Saied wiederholt betonte, wie «historisch» die Ernennung einer Frau sei, kam in dem Video nur er zu Wort.

Verfassungskrise ausgelöst

Vor ihrer überraschenden Ernennung leitete Bouden ein Hochschulreform-Projekt. Sie hat einen Doktortitel in Geologie und war in der Vergangenheit auch in leitender Position im Hochschulministerium tätig.

Regierungssprecher Steffen Seibert zufolge würdigte Merkel in ihrem Telefonat mit Saied die demokratischen Errungenschaften Tunesiens «in der Vergangenheit». Sie betonte demnach, dass eine «Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie im Dialog mit allen politischen Akteuren» essentiell sei.

Saied hatte Ende Juli mithilfe eines Notstandsartikels der Verfassung den bisherigen Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt, die Arbeit des Parlaments ausgesetzt und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Die Entmachtung der Regierung und die Suspendierung des Parlaments stürzten Tunesien in eine Verfassungskrise.

Die bis dahin regierende Ennahdha-Partei warf ihm einen «Putsch» vor. Hunderte Tunesier hatten gegen Saieds Vorgehen protestiert. Viele fürchteten einen Rückfall in die Zeit vor dem Arabischen Frühling 2011, der zum Sturz des langjährigen Machthabers Zine El Abidine Ben Ali geführt hatte.

Tunesien galt lange als Musterland des Arabischen Frühlings. Allerdings hat das Land auch mehr als zehn Jahre nach dem demokratischen Wandel nicht zu politischer Stabilität gefunden. Seit dem Sturz von Langzeit-Machthaber Ben Ali gab es zahlreiche Regierungen, von denen sich einige nur Monate an der Macht halten konnten.

