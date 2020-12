Gemeindeversammlung Brütten – Es bleibt bei tiefen Steuern Die Gemeindeversammlung hat das Budget und den Steuerfuss von 89 Prozent genehmigt. Er ist einer der tiefsten der Region. Auch die Strassensanierungen kamen überraschend diskussionslos durch. Nadja Ehrbar

Bevor der Radstreifen auf der Steighofstrasse aufgemalt werden konnte, musste der Seitenstreifen entfernt und der Mittelstreifen verschoben werden. Foto: Marc Dahinden

Strassensanierungen haben in Brütten schon viel Kritik und Diskussionen provoziert. Nicht so am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung. Die 30 Anwesenden haben die entsprechenden drei Geschäfte diskussionslos und einstimmig angenommen.

Allen voran die Abrechnung zur Steighofstrasse. Sie ist um fast 100’000 Franken günstiger ausgefallen. Die Gemeindeversammlung hatte vor zwei Jahren 767’000 Franken bewilligt. Zu Lachern kam es bei der Bemerkung von SVP-Präsident Urs Knecht: «Es wäre besser gewesen, wenn die Streifen von Anfang an richtig aufgemalt gewesen wären.»