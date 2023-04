Nein. Notrecht ist das Handeln der Exekutive unter grossem Zeitdruck. Die Rechtsgrundlagen in Fragen der Restitution bewegen sich dagegen in Zeitlupe, auch wenn der Eindruck der Öffentlichkeit ein anderer sein mag.

In Basel wird diskutiert, ob man nicht alle Objekte in den Museen, die aus Afrika stammen, an die jeweiligen Länder zurückgeben soll. Können Museen ihre Objekte in grossen Mengen leichtfertig veräussern?

Leichtfertig, im Sinne von «aus den Augen, aus dem Sinn», auf keinen Fall.