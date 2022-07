Analyse zum Unglück in den Dolomiten – Es braucht Ehrfurcht vor der Natur Auch mit bester Überwachung werden sich Katastrophen wie am Marmolata-Gletscher nicht immer verhindern lassen. Wir müssen den Umgang mit Naturgefahren in Zeiten des Klimawandels neu justieren. Meinung Benjamin von Brackel

Der Gletscherabbruch kostete mindestens sieben Menschen das Leben. Foto: AP

Noch suchen Rettungskräfte nach weiteren Opfern des Gletscher- und Lawinenunglücks in den Dolomiten, da beginnt schon die Fahndung nach den Schuldigen. Hätte die Tragödie am Marmolata-Gletscher mit mindestens sieben Toten verhindert werden können? Haben die italienischen Behörden versagt? Oder hätten es die verunglückten Bergsteiger besser wissen müssen? Schliesslich begebe man sich um diese Jahreszeit nicht unter einen Sérac – einen Eisturm an der Abbruchkante, wie Extrembergsteiger Reinhold Messner erklärte.