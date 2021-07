Nachgefragt bei Monika Imhof - «Es braucht eine Diskussion über das neue ‹Wir›»

Frau Imhof, Sie leiten das Projekt «Demokratie und Migration» in Winterthur. Wie kam es zum Projekt?

Die Ersatzwahl in den Stadtrat vom 8. Juli 2019 hat mich nachdenklich gemacht. Im «Landboten» stand dazu: «Nur 20 Prozent Wahlbeteiligung in Töss». Ich wollte wissen, weshalb das so ist, und bin auf den sogenannten «Participation Gap» gestossen. Das heisst, es gibt einen Unterschied im Stimmverhalten zwischen Schweizerinnen und Schweizern mit und ohne Migrationshintergrund. Klar ist: Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wird in Zukunft ansteigen, und wenn dieser «Gap» grösser wird, bedroht das unsere direkte Demokratie.