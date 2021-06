Umweltpionier aus Zell – «Es braucht einen anderen Umgang mit Rohstoffen» Armin Reller war Chemieprofessor in Deutschland und setzt sich für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. 2019 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz. Dominik Landwehr

Armin Reller im Restaurant Obstgarten in Oberlangenhard, auf dem Tisch liegt das Bundesverdienstkreuz. Foto: Dominik Landwehr

Als Armin Reller 2019 die begehrte Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland erhielt, hat das hierzulande kaum jemand zur Kenntnis genommen, kaum eine Zeitung hat darüber berichtet. Dabei hat der renommierte Chemiker, der lange in Hamburg und Augsburg Chemieprofessor war, seine Verbindung mit der Heimat immer aufrechterhalten und ist aus familiären Gründen jedes Wochenende heim nach Winterthur gekommen. Es liegt an etwas anderem: Armin Reller ist ein eher stiller und bescheidener Mensch, einer, der sich nicht aufdrängen will.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wofür der Winterthurer genau mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde: «Als einer der ersten Wissenschaftler Deutschlands erkannte Professor Reller, dass wir innovative Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit endlichen Ressourcen brauchen», heisst es in einer Pressemitteilung der Universität Augsburg vom November 2019. Ressourcenstrategien – das ist das Lebensthema von Armin Reller. Es klingt zunächst etwas abstrakt.