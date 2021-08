Töss vor dem 2.-Liga-Start - Es braucht einige Klimmzüge

Abo Restart der 3.-Liga-Fussballer Veltheim steht kurz vor dem Ziel

In nur noch je zwei Spielen wird entschieden, wer von der 3. in die 2. Liga aufsteigt. Beste Chancen hat der SC Veltheim in der Gruppe 4. In der Gruppe 5 will Töss nach oben, Leader Phönix 2 dagegen in der 3. Liga bleiben.