Pflegenotstand in der Schweiz – «Es braucht viel Idealismus, um durchzuhalten» Trotz Annahme der Pflegeinitiative hat sich wenig verändert: In der Schweiz verlassen über 300 Pflegende jeden Monat ihren Beruf. Zwei Fachfrauen berichten, wie sie dem Notstand trotzen. Markus Brotschi

Frauen und Männer aus dem Pflegebereich demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen am Zürcher Unispital, USZ, im Oktober 2021. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vor bald einem Jahr hat das Volk der Pflegeinitiative zugestimmt und sich damit für bessere Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal ausgesprochen. Dennoch geben weiterhin monatlich über 300 Pflegende in der Schweiz ihre Stelle auf, wie der Berufsverband der Pflegefachleute warnt. Halte dieser Aderlass an, sei auf Dauer eine qualitativ gute Pflege nicht mehr gewährleistet. Dennoch sehen auch heute noch viele in der Pflege ihren Traumjob. Zwei Abteilungsleiterinnen erzählen, wie sie unter den schwierigen Bedingungen weiterarbeiten und sogar neues Personal rekrutieren.