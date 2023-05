Die Polizei setzt in Zürich seit Jahrzehnten auf Gummischrot. Hier bei einem Einsatz am 1. Mai 2009. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am 1. Mai hat ein 26-Jähriger ein Auge verloren, weil er an einer unbewilligten Demonstration teilnahm. Vielleicht war er per Zufall auf dem Kanzleiareal, als Polizisten Gummischrot in die Menge feuerten. Vielleicht war er mit dem Ziel dort, Polizisten anzugreifen.