Karateka Elena Quirici – «Es bringt nichts, immer die Starke zu spielen» Karate ist in Tokio das erste und einzige Mal olympisch. Um dabei sein zu können, musste die Aargauerin einige Rückschläge einstecken. Marco Keller

Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht: Elena Quirici startet an Olympia. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Sie kann sich nur noch in Sarkasmus flüchten. «Ich glaube», sagt Elena Quirici zu ihrem Trainer, «die wollen mich gar nicht bei Olympia.» Sie sind bei den Europameisterschaften in Kroatien, und es ist ihre zweitletzte Chance, sich den Startplatz für Tokio zu sichern. Quirici verliert in der ersten Runde – und ist überzeugt, dass das Urteil auf einem krassen Fehlentscheid des Kampfrichters beruht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Schiedsrichterfehler gehören zum Sport, und ein solcher allein hätte noch nicht eine derartige Reaktion der Sportlerin ausgelöst. Quirici hatte aber allen Grund, langsam zu verzweifeln. Sie hatte ihr Olympia-Ticket vor der Corona-Pandemie auf sicher gehabt, belegte in der gesamten Selektionsperiode einen der Top-Weltranglistenplätze. Die Gedanken an den Karrierehöhepunkt in Japan beschäftigten sie regelmässig. Doch dann, mitten in der pandemiebedingten Pause, annulliert der Internationale Verband die bisherigen Resultate und öffnet das Qualifikationsranking wieder. Quirici und ihre Konkurrentinnen erfahren davon via Facebook.



Der Traum, auf den die heute 27-Jährige seit der Kindheit hin arbeitet, ist wieder in die Ferne gerückt. Dazu kommen die lähmende Ungewissheit und praktische Schwierigkeiten. Trainings sind nicht mehr möglich, alle Wettkämpfe werden abgesagt, Kampfsportarten mit Körperkontakt sind besonders stark von Einschränkungen betroffen.