Reportage von der Art Basel 2023 – Es brummt in den Hallen der Kunst Nach dem Zürich Art Weekend und der Kunstmesse Liste startet die Art Basel voll durch. Eine Reportage vom Rheinknie. Christoph Heim

«Leporello» (2013) von Ursula Reuter Christiansen am Stand der Galerie von Bartha. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es muss ja nicht unbedingt das Hotel Drei Könige in Basel sein, man kann auch im Baur au Lac oder im Dolder in Zürich nächtigen für einen Besuch «der besten aller Kunstmessen der Welt», wie die Eigenwerbung der MCH Group lautet. Oder man nimmt sich bereits Anfang Juni ein Appartement im Engadin, wenn man nicht schon einen Zweitwohnsitz in Gstaad hat. Bevor sich der Kunstsammler von Welt dann nach Basel aufmacht, die Schweiz im Zug oder im Auto in zwei bis drei Stunden durchmessend, macht er gerne einen Zwischenhalt beim Zürich Art Weekend, das am vergangenen Wochenende zum sechsten Mal stattfand und sich allmählich zum Aufgalopp zur Art Basel mausert.

Während dreier Tage stand Zürich ganz im Zeichen der Kunst. Hauser & Wirth, Presenhuber und Mai 36, mehr noch, alle Galerien der Stadt legten und hängten ihre Schätze in ihre Schaufenster, lockten mit Louise Bourgeois, Cindy Sherman, John Baldessari und Doug Aitken, um nur einige zu nennen. Die Installation von Doug Aitken bei Presenhuber sei das Beste gewesen, was er gesehen habe an dem Weekend, erzählt ein begeisterter Sammler, dem ich auf der Art Unlimited begegne. Die Stimmung an dem Kunstanlass sei grossartig gewesen, und er sei überzeugt, dass sie sich auf die Art Basel übertrage. Diese werde nun im Jahr zwei nach der Covid-Pandemie wieder ganz die Alte sein, auch wenn die auf Kunstmarkt spezialisierten Medien von einem Nachlassen der Preise berichten.

Bourgeois toppt alle Infos einblenden Die Zürcher Galerie Hauser & Wirth, die international zu den ganz grossen im Business gehört, hat in den ersten Stunden nach Eröffnung der Art Basel gleich drei bedeutende Werke von Louise Bourgeois verkauft. Die Bronzeskulptur «Spider IV» (1996) wurde für 22,5 Millionen Dollar verkauft, eine Personage-Skulptur (1953) für 7,5 Millionen Dollar und ein seltenes frühes Gemälde von 1946 für 2,75 Millionen Dollar. Mark Bradfords «2000 Acres Listed» (2023) fand für 3,5 Millionen Dollar einen Käufer. Jack Whittens «Golden Spaces» wurde für 3,2 Millionen Dollar und «Andrea Chenier» (1967/2022) von Barbara Chase-Riboud für 1,3 Millionen Dollar verkauft. Nicht genug, von George Condo wurden zwei Werke für zusammen 8,3 Millionen Dollar veräussert. Dazu kommen noch über ein Dutzend Werke zu Preisen unter einer Million. Von Alberto Giacometti wurde zudem ein «Grande tète noir» (1961) zu einem Preis verkauft, der nicht genannt werden könne. Hauser & Wirth schreiben in dem am Dienstagnachmittag verschickten Communiqué, dass die Verkäufe an der Art Basel meist den Abschluss eines längeren Prozesses darstellten, während dessen sich die Galerie mit den Sammlern und Kuratoren in einem intensiven Dialog befunden habe. (hm)

In Basel ist zu Wochenbeginn jedenfalls nichts von einer Krise zu spüren und alles auf freudiges Wiedersehen eingestellt. Auf der Kunstmesse für aufstrebende Künstler, der Liste, die zum zweiten Mal und wohl auch in Zukunft, wie Direktorin Joanna Kamm an einer Pressekonferenz bestätigte, im Obergeschoss der Halle 1 stattfindet, des gläsernen Messebaus von Theo Hotz, präsentieren 88 Galerien aus 35 Ländern mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler. Die meisten beschränken sich auf eine einzige Position, was die Liste, die früher in den verwinkelten Räumen der ehemaligen Bierfabrik Warteck stattfand, sehr übersichtlich macht. Kommt dazu, dass das Layout der Messe, das von einem Brüsseler Architekturbüro entworfen wurde, kreisförmig ist.

«Dining in Chaos» (2023) von Kaloki Nyamai (geboren in 1985 in Kitui, Kenia). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wie Planeten umkreisen die Besucherinnen und Besucher diese Anlage. Begrüssen hier jemanden, vertiefen sich dort ins Gespräch. Und werden von den geheimnisvollen, mit Kokons von Seidenraupen bestückten Setzkästen von Mónica May bei Blue Velvet Projects, der surrealistischen Glasbläserkunst von Lara Fluxà bei Bombon oder den abstrakten Gemälden von Michael Marmans, die sich auf Fotografien beziehen, die den damals noch jungen Künstler als Filmschauspieler zeigen, in den Bann gezogen.

Besondere Erwähnung verdient im Angebot dieser Jungkunst die poppig-bunte Videoinstallation «Gyro» der japanischen Künstlerin Sasaoko Yuriko, die am Stand der PHD Group aus Hongkong mit Handpuppen, bemalten Körperteilen und digitalisierten Bildern ein fröhlich-schreckliches Gewimmel auf der Leinwand veranstaltet.

Designmesse ist stark geschrumpft

Danach ist bei dem Reporter eine Pause angesagt, nicht dass ihn der Besuch der Liste, der Swiss Art Awards und der Design Miami Basel ermüdet hätte, aber das Handy braucht neuen Strom, um den Fotomarathon an der Art Unlimited zu bestehen. Die Design Miami Basel übrigens ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wo in vorpandemischen Zeiten die Messe sich über zwei Etagen erstreckte, ist heute alles auf ein Drittel der früheren Fläche zusammengedrängt. Wo früher noch tonnenschwere Couchtische aus lackiertem Olivenholz der Inbegriff amerikanischer Wohnträume waren, setzen heute die stählernen Stühle von Jean Prouvé und ganz allgemein die funktionale Einrichtungskunst der französischen Moderne den Standard für die hier verbliebenen, meist europäischen Galerien.

«Sea Never Dries» (2022) von Serge Attukwei Clottey (geboren 1985 in Ghana). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Das aber bedeutet, dass der erste und zweite Stock des 430 Millionen Franken teuren glitzernden Messebalkens von Herzog & de Meuron auch während der grössten Messe der MCH Group weitgehend leer steht. Da könnte das Projekt «Gum Gum» von Claire Logoz und Bastian Marzoli aus Lausanne Teil einer Lösung werden. Die beiden haben bei den Swiss Art Awards in der Kategorie Architektur gewonnen. Sie schlagen vor, dass man selten genutzte Räume in unseren Städten mit Wänden und Zimmereinrichtungen versehen könnte, die wie Theaterrequisiten an Seilen zur Decke hochgezogen werden. In der Zeit, in der ein Raum nicht gebraucht würde, könnten diese Einrichtungen heruntergelassen werden und als temporäre Hotels oder als Unterkunft beispielsweise für Obdachlose dienen.

Kolonialismus und Migration

Inzwischen ist der Akku wieder gefüllt, bereit für die Art Unlimited, die Messe für grosse Grössen, die den Rahmen eines Standes auf der Art Basel sprengen. Giovanni Carmine, der diese Schau mit insgesamt 76 Werken kuratierte, war sichtlich um politische Relevanz bemüht, auch wenn manche der Grossformate, die sich mit Kolonialismus und Migration beschäftigen, nicht sehr überzeugend sind. Zu sehr steht etwa das wellenförmige Gebilde von Serge Attukwei Clottey aus Ghana, das aus zerschnittenen Ölkanistern besteht, die dann zu einer Art goldenem Tuch zusammengenäht wurden, in der Tradition von El Anatsui. Zu plakativ auch ist das Video am Eingang der Unlimited von Adel Abdessemed, der sich auf der Brücke eines brennenden Schiffs befindet, das stellvertretend für die Geflüchteten steht, die elendiglich im Mittelmeer untergegangen sind. Da gefallen uns Monica Bonvicinis doppelt und mehrfach codierte Hängematten aus Ketten und schwarzem Leder besser, die Themen wie Psychoanalyse, Sexualität, Arbeit, Feminismus und Architektur ansprechen.

«Spine d’acacia – Contatto, aprile 2006» (2006) by Giuseppe Penone (geboren 1947 in Garessio, Italien). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ganz gross in dieser Ausstellung sind die alten Meister wie Bruce Nauman oder Richard Avedon. Von Künstlern dieses Kalibers hätte die Art Unlimited mehr gebrauchen können, um ein Gegengewicht zu dem doch etwas platten Realismus eines Jean-Maire Appriou zu schaffen, der auf einem 2,5 Tonnen schweren, aus Aluminium gefertigten Segelboot zwei Astronauten nach der Zukunft der Menschheit suchen lässt. Oder zu den schmucken Ruinen, die Firelei Báez mit Mustern und Symbolen verziert hat, um daran zu erinnern, dass die Geschichte Haitis auch eine andere Wendung hätte nehmen können.

Da loben wir uns den Meister der italienischen Arte povera, Giuseppe Penone, der in «Spine d’acacia» ins Gigantische vergrösserte menschliche Lippen aus Dornen gestaltet, die von weitem wie Pixel wirken. Er will damit den ambivalenten, sowohl anziehenden wie abstossenden Charakter der menschlichen Haut erfahrbar machen. Aber auch die 1990 in Chicago geborene Diamond Stingily mag zu überzeugen mit ihrer geradezu beklemmenden Installation, in der sie einen Schwarzweissfilm aus den 1960er-Jahren mit tanzenden schwarzen Mädchen, die das Kinderlied «How Did He Die» singen, hinter einem engmaschigen Drahtzaun ablaufen lässt.

«A Fashionable Marriage» (1986) von Lubaina Himid (geboren 1954 in Sansibar, Tansania). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In den ersten Stunden der Art Basel, die für die VIP-Gäste am Dienstag um 11 Uhr ihre Tore geöffnet hat, begegnen wir nur bestens gelaunten Galeristen und Besuchenden. Wir beobachten und hören viele Gäste aus den USA und ebenso viele aus Asien, die sich das wie immer grossartige Angebot anschauen und sich von den Händlern in Gespräche verwickeln lassen.

Bei der Galerie Nahmad fallen die Picassos auf. Bei der Galerie Landau die Kunst der klassischen Moderne ganz allgemein. Die New Yorker Galerie Mnuchin zeigt, wohl in Ermangelung eines Gemäldes, eine Zeichnung mit Gekritzel von Cy Twombly, die aus dem Jahr 1967 stammt. Ein Sammler meint dazu, dass besonders bei den stark nachgefragten Künstlern der klassischen Moderne, die nicht zu den Vielmalern gehörten, das Angebot immer dünner werde, sodass auf eher zweit- oder drittklassige Werke ausgewichen werde.

Wer sich aber für Werke lebender Künstler interessiert und das nötige Kleingeld besitzt, der sollte an der Art Basel auch dieses Jahr fündig werden. Ist das nicht der Fall, dann kann man immer noch im Schatten des musealen Waldes von Enzo Enea, den man auch dieses Jahr im runden Hof der Messehalle aufgestellt hat, in eine Bratwurst beissen oder ein paar Austern schlürfen.

Alle Messen im Überblick Infos einblenden Art Basel, Vernissage, 14. Juni, 17.00 bis 20.00

Art Basel, Publikumstage, 15. bis 18. Juni

Art Parcours, 13. bis 18. Juni

Art Unlimited, 13. bis 18. Juni

Liste, 12. bis 18. Juni

Swiss Art Awards, 12. bis 18. Juni

(Messeareal)

Volta, 12. bis 18. Juni

(Klybeck 610)

Photo Basel, 13. bis 18. Juni

(Volkshaus)

I Never Read, 14. bis 17. Juni

(Kaserne) (hm)

Christoph Heim ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt am liebsten über Kunst und Kultur. Er arbeitet seit dreissig Jahren im Journalismus und war zehn Jahre lang Ressortleiter Kultur bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.