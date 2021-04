Rumoren bei Bayern München – Es brummt, rumort, brennt: Der FC Bayern ist wieder der FC Hollywood Nach erfolgreichen Monaten belastet der Konflikt zwischen Trainer Flick und Sportchef Salihamidzic das Innenleben des FC Bayern – und er wird öffentlich ausgetragen. Thomas Schifferle

Zwei Sturköpfe und ihr Prellbock: Hansi Flick (rechts) und Hasan Salihamidzic neben Hermann Gerland. Foto: Getty Images

Es brummt. Es rumort. Es brennt. Viel ist los beim FC Bayern, der Bär, notfalls der Teufel. Oder ganz einfach auch nur das: Zwei leitende Angestellte liegen über Kreuz. Und das genügt schon, dass an der Säbener Strasse im Münchner Arbeiterquartier Giesing der FC Hollywood wieder auferstanden ist.

In den Neunzigerjahren war dieser FC Hollywood geboren worden. Franz Beckenbauer war Präsident und nahm die Mannschaft als Co-Kommentator live im Fernsehen auseinander. Lothar Matthäus unterhielt aus der Kabine einen direkten Draht in die «Bild»-Redaktion. Giovanni Trapattoni lieferte seine «Flasche-leer-Rede». So war das damals.