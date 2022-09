Sarah Akanji, Sie wurden im Jahr 2019 mit einem Glanzresultat für die SP in den Zürcher Kantonsrat gewählt. Jetzt treten Sie nicht mehr an. Warum?

Ich bin mit der Motivation ins Kantonsparlament gegangen, dort auch jüngere Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte zu repräsentieren, weil da vor allem alte weisse Männer sassen. Ich konnte viele Leute mit Migrationshintergrund motivieren, sich politisch zu engagieren, und das freut mich. Neben viel Zuspruch gab es aber auch sehr viele negative Reaktionen. Private Leute haben mich in E-Mails, Briefen, in Kommentaren, aber auch persönlich wiederholt rassistisch und sexistisch verbal angegriffen und persönlich diffamiert. Weiter ins Detail möchte ich nicht gehen. Es ging bei den Angriffen nicht mehr um meine politische Arbeit, sondern um mich als Person. Als Person of Color bin ich ohnehin schon vermehrt solchen Angriffen ausgesetzt, und aufgrund meines Kantonsratsmandats hat sich die Situation nun zugespitzt. Zu meinem eigenen Schutz habe ich gehandelt. Was ich erlebe, ist allerdings kein Einzelfall. In der einen oder der anderen Form erleben das viele Politikerinnen. Hauptsächlich aus diesem, aber auch aus einem weiteren Grund ziehe ich mich aus dem Kantonsrat zurück. Ich möchte mich vorerst auf mein Studium

konzentrieren, das nun mit dem Master in Gesellschaftswissenschaften in eine wichtige Phase geht.