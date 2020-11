Brand in Stadtkirche Winterthur – «Es deutet nichts auf einen religiös motivierten Hintergrund hin» Nach dem Brand in der Stadtkirche äussert sich die Winterthurer Jugendanwaltschaft zum Fall. Der tatverdächtige 15-Jährige ist immer noch in Gewahrsam. Mirko Plüss

Der Brand am Sonntag lief glimpflich ab. Foto: Marc Dahinden

Nach dem Brand in der Winterthurer Stadtkirche von Sonntagnachmittag hat die Jugendanwaltschaft auf Anfrage Stellung zum Fall genommen. Der 15-jährige tatverdächtige Schweizer, der bereits am Sonntag von der Kantonspolizei verhaftet wurde, sei von der Jugendanwaltschaft einvernommen worden. Er befinde sich weiterhin in Gewahrsam.

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei ging bereits kurz nach der Tat von Brandstiftung aus.

Offenbar stehen für die Ermittlerinnen und Ermittler keine weiteren Personen im Fokus. In Bezug auf den 15-Jährigen gelte «wie immer die Unschuldsvermutung», schreibt die Jugendanwaltschaft. «Ziel der laufenden Ermittlungen ist es, abzuklären, welche Rolle der Jugendliche beim Brand gespielt hat.»

Nach dem Brand vom Sonntag: Zerstörtes Krippenspiel in der Stadtkirche. Foto: Marc Dahinden

Historisches blieb intakt

Details zur Tat oder zu einem allfälligen Motiv nennt die Jugendanwaltschaft keine. Eine Tatkategorie schliesst sie aber derzeit aus: «Gemäss bisherigen Erkenntnissen deutet nichts auf einen religiös motivierten Hintergrund hin.»

Am nächsten Sonntag soll das Gotteshaus für die Kirchgängerinnen und Kirchgänger wieder offen stehen. Foto: Marc Dahinden

Der Brand in der Altstadt-Kirche lief glimpflich ab. Niemand wurde verletzt und das historische Mobiliar blieb intakt.

Dennoch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Weihnachtskrippe ist abgebrannt, an der Kirchenwand neben dem Haupteingang sind Schäden bis unter die Decke entstanden. Die Kirche bleibt nun mindestens für ein paar Tage geschlossen.