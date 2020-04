Wasserqualität in Winterthur – Es droht Legionellen-Gefahr In einem Flyer fordert die Stadt Firmen dazu auf, die Wasserleitungen in Büros während des Lockdown regelmässig zu spülen. Till Hirsekorn

Weil während des Lockdown in vielen Wasserleitungen der Büros das Wasser steht, drohen sich Legionellen zu vermehren.

Bild: Dominik Pluess

In den verwaisten Büros bleibt während des Lockdown das Wasser in den Leitungen stehen. Das kann zum Hygieneproblem werden. In einem Info-Flyer empfiehlt Stadtwerk Winterthur Firmen daher, die Wasserleitungen regelmässig zu spülen. Konkret: Das Wasser alle drei Tage mindestens 30 Sekunden lang laufen zu lassen.

Ansonsten können sich Legionellen und andere Mikroorganismen im Standwasser vermehren, mit «ernsthaften gesundheitlichen Folgen» für die Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem für Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Anzahl Fälle verdoppelt

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die in der Natur, aber vor allem auch in infrastrukturellen Einrichtungen wie Wassertanks, Boilern, Duschen oder Schwimmbädern vorkommen. Optimal vermehren sie sich bei einer Temperatur zwischen 30 und 45 Grad Celsius, wenn auch unter solchen Idealbedingungen vergleichsweise langsam.



Menschen infizieren sich vor allem dann mit den Umweltkeimen, wenn Legionellen in tiefere Lungenabschnitte gelangen. Das ist über den Konsum von Leitungswasser möglich, passiert aber häufig aerosol, also über kleine Tröpfchen in der Luft, die man einatmet, etwa über einen Luftbefeuchter oder eine Klimaanlage.

Die Legionellose, vor allem in Form der «Legionärskrankheit» bekannt, kann in einer Lungenentzündung enden. Wesentlich häufiger verläuft die Krankheit mild, grippeähnlich und mit Fieber.

Zwischen 2008 und 2017 hat sich die Anzahl Fälle in der Schweiz von 219 auf 464 mehr als verdoppelt, für das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in «besorgniserregendem Masse.» Allerdings wird inzwischen auch wesentlich mehr gemessen. Insgesamt tritt Legionellose als Krankheit nach wie vor selten auf.

Der Name der Legionärskrankheit geht auf ein Treffen von 182 amerikanischen Veteranen im Jahr 1976 zurück. Dort war eine «akute Pneumonie» ausgebrochen. 29 Personen starben an Lungenentzündung. Die Legionellen hatten sich bei dem Treffen über die Klimaanlage ausgebreitet.