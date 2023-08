Rechenzentrum in Winterthur – Es dürfte noch viel Abwärme verpuffen Die Stadt soll die Abwärme des riesigen Vantage-Rechenzentrums fürs Heizen nutzen. Doch der Standort ist ungünstig und die Stadt stellt laut dem Betreiber unerfüllbare Bedingungen. Delia Bachmann

Die Abwärme des Vantage-Rechenzentrums könnte im Vollausbau reichen, um 3 Prozent der Stadt zu heizen. Foto: Madeleine Schoder

In Neuhegi entsteht eines der grössten Rechenzentren der Schweiz. Das erste von vier Gebäuden ging 2021 ans Netz. Das Zweite soll nächstes Jahr folgen. Im Vollausbau dürfte das Rechenzentrum so viel Strom verbrauchen wie halb Winterthur. Dabei entsteht auch viel Abwärme. Allein das Modul, das bereits in Betrieb ist, hat ein geschätztes Potenzial von 7 bis 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Mit der Abwärme aus dem Modul könnten theoretisch rund 1000 Haushalte beheizt werden. Für das gesamte Rechenzentrum geht Wolfgang Zepf, Geschäftsführer von Vantage Schweiz, von 21 bis 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr aus. Das würde reichen, um dereinst bist zu 3 Prozent der Stadt mit Wärme zu versorgen.