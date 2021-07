Kolumne von Tamara Funiciello - «Es esch alles so schnäll gange, ha i däm Momänt nüt me checkt»

Viele, die ausgeschafft werden sollen, landen zunächst hier: Flughafengefängnis in Kloten ZH. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Gespräch mit John, 20, über den Moment seiner Ausschaffung, niedergeschrieben von einer Aktivistin des Migrant Solidarity Network:

«Um drei Uhr nachts kamen sie plötzlich in meine Zelle. Sie zwangen mich in eine Art Sack, der von den Füssen bis zu den Schultern reichte, dann haben sie mich mit einem Seil gefesselt. Da drin chaschdi ned bewege. Chasch ned mal laufe. Nume stah. Über den Kopf stülpten sie mir einen Helm, so einen ähnlichen, wie ihn Menschen zum Boxen tragen. Die anderen packten währenddessen meine Kleider. Ich durfte nichts selbst packen, sie liessen mir keine Zeit dafür. Und sie haben mir nicht einmal all meine Sachen mitgegeben. Briefe und Dokumente, die ich bei mir hatte, haben sie alle bei sich behalten. Weisst du, die Briefe, die ich von meinen Freunden bekommen habe, all diese Briefe haben sie mir nicht mitgegeben. Es esch alles so schnäll gange, ha i däm Momänt nüt me checkt.

