Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Es fährt, es fährt! Über zwei Jahrzehnte lang mussten die Seemerinnen und Seemer auf das Tram warten. Erst 1922 fuhr es über den Deutweg hinaus und bis zur Krone. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Festlich geschmücktes Tram vor dem Restaurant Krone (Endstation) anlässlich der Einweihung der Tramlinie Deutweg–Seen am 29. November 1922. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Weniger als ein Jahr nach der Eingemeindung der Vororte 1922 erweiterte die Stadt Winterthur die Tramlinie Hauptbahnhof-Deutweg bis nach Seen. Endstation war neu das Restaurant Krone an der Tösstalstrasse. Bis die Seemer ihre verlängerte Tramlinie feiern konnten, war es ein langer Weg gewesen.

In Winterthur verkehrten ab 1895 auf Initiative einer privaten Tram-Omnibus-Gesellschaft auf mehreren Linien für kurze Zeit schienenlose «Rösslitrams», am längsten auf der Zürcherstrasse. Nach langen Diskussionen beschloss 1897 die Gemeindeversammlung den Bau eines elektrischen Trams von der Rudolfstrasse nach Töss; mit Unterstützung der Firma Rieter wurde die Linie in Angriff genommen. Damit sollten die vielen Arbeiter und Arbeiterinnen, die für SLM, Sulzer und Rieter im Tössfeld und in Töss arbeiteten, schnell und sicher von der Stadt zu ihrem Arbeitsplatz transportiert werden.

Am 13. Juli 1898 wurde das erste elektrische Tram eingeweiht. Bald schon äusserte auch die Gemeinde Seen das Bedürfnis einer Strassenbahnverbindung in die Stadt – diese sah aber dafür keine Notwendigkeit. 1912 beschloss die Winterthurer Gemeindeversammlung den Bau von Tramlinien zum Lindenplatz, Stadtrain und Deutweg. Für eine Verlängerung der Tramlinie vom Deutweg bis nach Seen machten die Seemer aber weiterhin ohne Erfolg verschiedene Vorstösse.

Erst mit der Stadtvereinigung kam Schwung in die Sache, und am 30. November 1922 konnte die Linie bis nach Seen mit einem vom Töchternchor festlich geschmückten Tram endlich gefeiert werden.

