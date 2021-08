Armut in Frankreich – «Es fehlt nur das Meer, dann wäre es Kalifornien …» Seine-Saint-Denis ist das ärmste Département, aber Emmanuel Macron schwärmt davon. Besuch an einem Ort, an dem Frankreich so aussieht, als hätte es sich aufgegeben. Von wegen. Nadia Pantel

M ehr als 30 Prozent der Jugendlichen leben hier ohne Ausbildung und Arbeit : Plattenbauten im Département Seine-Saint-Denis. Foto: Mohammed Bensaber

Den Plattenbauten von Clichy-sous-Bois sieht man schon von aussen an, wie dicht die Decke einem innendrin über dem Kopf hängt. «Chêne Pointu» heisst die Siedlung, spitze Eiche, als könne man so ein bisschen Grün ins Quartier holen. Fast wie aus Mitleid hat eine Birke in der Fassade Wurzeln geschlagen. Aber das ist kein urban gardening, das ist der Verfall. An der Fassade wurde ein Gitter angebracht, zehn Stockwerke hoch, wenn ein Stück Hauswand abfällt, soll wenigstens niemand erschlagen werden. Schwarze Streifen unterm Gitter zeugen davon, bis wohin die Flammen beim letzten Küchenbrand loderten. Es wurde gelöscht und weitergewohnt.